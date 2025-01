Daniela Albuquerque impressiona ao exibir corpo sarado: 'Maravilhosa'

A apresentadora Daniela Albuquerque ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto curtindo o dia em Angra dos Reis

Daniela Albuquerque arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao compartilhar um clique curtindo o dia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Na foto publicada no feed do Instagram, a apresentadora aparece esbanjando beleza e seu corpo sarado ao surgir relaxando em meio à natureza. Para o momento de lazer, a famosa surgiu de biquíni, uma camiseta branca e óculos de sol.

"02/01/2025 Angra dos Reis", escreveu Daniela na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Musa", disse uma seguidora. "Linda", falou outra. "Que maravilhosa", afirmou uma fã. "Linda. Tudo de melhor pra você Dani em 2025", desejou uma admiradora.

Vale lembrar que Daniela Albuquerque é casada com Amilcare Dallevo, com quem completou 18 anos de casada em setembro. Na ocasião, a apresentadora compartilhou fotos com o marido e as filhas, Alice e Antonella, e se declarou para o amado. "Hoje, celebramos 18 anos de casados, (Bodas de Turquesa) com muito amor e cumplicidade. São quase duas décadas de histórias, risadas, desafios superados e momentos inesquecíveis [...]", afirmou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Daniela Albuquerque revela item inusitado que carrega na bolsa

A apresentadora Daniela Albuquerque participou do programa Companhia Certa, de Ronnie Von, na RedeTV!, e contou curiosidades de sua vida. Ela participou do quadro 'O que levo na bolsa?' e revelou itens inusitados que fazem parte do seu dia a dia.

A comunicadora contou que sempre tem uma gaita em sua bolsa. Isso porque ela adora tocar quando está presa no trânsito de São Paulo. "Sabe quando a gente fica muito no trânsito, engarrafado, que não consegue andar? Estressa, mas quando estou com isso [gaita] não me estresso. Coloco uma música de fundo, normalmente country, e fico meio que tocando junto com a música", disse ela. Além disso, Albuquerque sempre leva um livro e uma agenda em italiano para treinar o idioma. Saiba mais!

Leia também:Daniela Albuquerque faz festinha em sua mansão no aniversário do marido