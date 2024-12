O que tem na bolsa de Daniela Albuquerque? Ela revela item inusitado

No programa Companhia Certa, da RedeTV!, Daniela Albuquerque conta quais itens não saem de sua bolsa no dia a dia

A apresentadora Daniela Albuquerque é a convidada do programa Companhia Certa, de Ronnie Von, na RedeTV!, nesta segunda-feira, 30, e contou curiosidades de sua vida. A estrela participou do quadro ‘O que levo na bolsa?’ e revelou itens inusitados que fazem parte do seu dia a dia.

A comunicadora contou que sempre tem uma gaita em sua bolsa. Isso porque ela adora tocar quando esta presa no trânsito de São Paulo. “Sabe quando a gente fica muito no trânsito, engarrafado, que não consegue andar? Estressa, mas quando estou com isso [gaita] não me estresso. Coloco uma música de fundo, normalmente country, e fico meio que tocando junto com a música”, disse ela.

Além disso, Albuquerque sempre leva um livro e uma agenda em italiano para treinar o idioma. “Para você ver como sou organizada. Como estou estudando italiano agora, anoto todos os verbos e, no tempo que tenho, fico repassando", afirmou.

Por último, ela contou que carrega uma simpatia em sua bolsa. Ela gosta de fazer a Simpatia de Dia de Reis, que traz prosperidade para o ano novo. A simpatia consiste em guardar sementes de romã em uma nota de dinheiro e levar na bolsa. “Coloco aqui dentro e, agora, no final do ano, o que vou fazer com esses 100 dólares? Vou comprar coisas e doá-las com esse dinheiro que guardei”, disse ela.

A maternidade na vida de Daniela Albuquerque

A apresentadora Daniela Albuquerque também contou sobre a alegria de ser mãe de Alice, de 12 anos, e Antonella, de 9 anos, frutos do casamento com Amilcare Dallevo Jr.

"O que mais amo é ser mãe. Amo chegar em casa e estar com as meninas, participar de tudo. Tenho meninas maravilhosas", disse ela, e completou: "Elas são disciplinadas, tiram boas notas, vejo o boletim delas e me encho de orgulho. Ao mesmo tempo que dou muito carinho, sou aquela mãe que educa, e educar é difícil, é um trabalho árduo. (...) Educação é em casa, a escola é um complemento. Então, sou uma mãe muito dedicada, amo a maternidade, amo estar com minhas filhas e aprendo muito com elas também".

A entrevista completa irá ao ar nesta segunda-feira, 30, a partir das 23h15, na RedeTV!.