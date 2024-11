Daniela Albuquerque faz festinha em sua mansão no aniversário do marido

No aniversário do esposo, o empresário Amilcare Dallevo, apresentadora Daniela Albuquerque faz festinha especial na mansão deles; veja

A apresentadora Daniela Albuquerque comemorou o aniversário do esposo, o empresário e dono da RedeTV! Amilcare Dallevo, nesta segunda-feira, 25. Em sua rede social, a famosa, que está há 20 anos com o amado, postou fotos da festinha que realizaram em sua grande mansão em São Paulo.

Na parte da noite, eles receberam vários amigos para um jantar especial e depois de se sentarem na mesa gigantesca, os pombinhos cantaram os parabéns. Com vários doces e um bolo diferenciado, o milionário celebrou mais um ano de vida ao lado de sua eleita, com quem teve duas filhas, Alice e Antonella.

"My Love, hoje é o seu dia, e eu não poderia estar mais feliz por celebrar a vida desse homem tão especial, inteligente e inspirador que você é. Você é um pai maravilhoso para nossas meninas e um exemplo de força e amor para todos ao seu redor. Que Deus continue abençoando seus sonhos e guiando seus passos. Sou grata por compartilhar minha vida com você e por tudo o que construímos juntos. Nós Te amamos. Feliz aniversário", declarou-se a jornalista para o esposo.

Tempos atrás, Daniela Albuquerque relembrou como foi o início do relacionamento deles, quando se conheceram. "Aquele dia, 2 de outubro de 2004, estava chovendo, e a chuva, para mim, sempre foi um sinal de bênção, de algo maior que guia nossos caminhos. Desde aquele primeiro encontro, nossas vidas se entrelaçaram de uma forma única. E aqui estamos, 20 anos depois, comemorando essa data especial na Itália, onde, curiosamente, a chuva nos acompanha mais uma vez. Como se Deus estivesse, novamente, nos abençoando e confirmando que o nosso amor é guiado pela Sua mão", relembrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Qual a diferença de idade de Daniela Albuquerque e o marido?

Aos 42 anos de idade, Daniela Albuquerque é casada com Amilcare Dallevo, de 67 anos. A diferença de idade do casal, de 25 anos, chama a atenção de muita gente, contudo, isso nunca foi um problema para eles. Durante entrevista ao Heloísa Tolipan, a jornalista falou o que pensa.

"Não tenho problema com idade e nem com o tempo, não me preocupo com isso. Não tenho essa questão de estar envelhecendo. Me sinto realizada, tenho uma filha de 12 anos e uma de 9, e adoro. Temos 25 anos de diferença, eu e Amilcare, e 17 anos de casados. Ainda me sinto uma menina sonhadora, divertida, e acho que a cabeça da gente é jovem", refletiu na época da conversa

"O corpo pode até mudar, e não temos como fugir disso. Aproveitar a vida e ficar atrelado a não envelhecer é uma bobagem. Acho que quando se pensa positivo, as coisas boas vêm. Preocupação envelhece", declarou há um tempo atrás.

Leia também:Daniela Albuquerque faz aparição com o marido, as filhas e a mãe em show