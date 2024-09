Nas redes sociais, a apresentadora Daniela Albuquerque se declarou para o marido, Amilcare Dallevo Jr, ao completar 18 anos de casada

Daniela Albuquerque usou as redes sociais para comemorar uma data especial. Nesta segunda-feira, 23, ela completou 18 anos de casada com o marido, Amilcare Dallevo Jr, e fez questão de se declarar para ele.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou alguns registros ao lado do amado e das filhas, Alice e Antonella, e celebrou a família que eles construíram. Além disso, ela mostrou o presente que deu para o marido e o buquê de rosas que ganhou dele.

"Hoje, celebramos 18 anos de casados, (Bodas de Turquesa) com muito amor e cumplicidade. São quase duas décadas de histórias, risadas, desafios superados e momentos inesquecíveis. Olhando para trás, vejo o quanto construímos juntos, não só como casal, mas como uma família, com nossas filhas Alice e Antonella que enchem nossas vidas de alegria", começou.

"My love, você é meu porto seguro, meu companheiro de vida, e sou imensamente grata por tudo o que vivemos e pelo que ainda está por vir. Cada ano ao seu lado é um presente, e tenho certeza de que o futuro nos reserva ainda mais amor, conquistas e momentos para celebrar. Que venham muitos mais anos de união, respeito e felicidade. Eu te amo!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Daniela Albuquerque comemora aniversário de 42 anos em Dubai

Em julho, a apresentadora Daniela Albuquerque comemorou a chegada de seus 42 anos durante a viagem que está fazendo com a família por Dubai. A jornalista compartilhou fotos da celebração que teve fora do Brasil e chamou a atenção. Com uma produção impecável, a comandante do 'Sensacional' apareceu usando um look amarelo e segurando seu bolo com detalhes em dourado.

Em meio à paisagem luxuosa de Dubai, Daniela se destacou ao surgir deslumbrante em seu momento. "Só agradecer a Deus por tudo de maravilhoso que ele faz na minha vida. Obrigada pelas mensagens que venho recebendo de todos vocês. Gratidão, amo vocês", agradeceu a famosa o carinho de seu público. Confira!