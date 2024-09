Cristiana Oliveira exibe corpaço ao renovar o bronzeado

A atriz Cristiana Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpão sarado

Cristiana Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 4, ao exibir toda sua beleza natural. Ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e ostentou seu corpão sarado.

Na foto postada nos Stories do Instagram, a atriz surgiu usando um biquíni de estampa xadrez nas cores vermelho e branco, e impressionou ao exibir seu corpaço. Além disso, ela apareceu sem maquiagem e com os fios soltos.

Cristiana, aliás, é sempre muito discreta sobre sua vida pessoal. Em abril, ela surpreendei os fãs ao postar uma foto com o marido, Sergio Bianco, que estava completando mais um ano de vida. "Hoje é aniversário desse cara incrível, f##a, meu marido, parceiro, meu melhor amigo, @sergio_bianco27! Parabéns meu amor! Todas as coisas mais incríveis do mundo pra você!!!!! TE AMO!!!", escreveu a atriz na postagem.

Confira:

Cristiana Oliveira de biquíni xadrez - Reprodução/Instagram

Cristiana Oliveira conta motivo de ter recusado convites para voltar às novelas

A atriz Cristiana Oliveira abriu o coração e falou um pouco sobre seu afastamento das telinhas. Eterna Juma Marruá da primeira versão de 'Pantanal' (1990), a artista contou que apesar de sentir saudade de atuar em novelas, já recusou alguns convites para retornar aos folhetins.

Em entrevista ao site 'Heloisa Tolipan', Cristiana revelou que sua ausência na teledramaturgia brasileira nos últimos anos é consequência de papéis limitados que são oferecidos a ela. Longe das novelas desde 'Topíssima' (2019), na Record, sua mais recente aparição foi no remake de 'Pantanal' (2022), da Globo, como convidada de um casamento da trama.

"Há um tempo atrás até surgiu um convite, mas acabamos não chegando a um acordo. Quando o convite para fazer a perua bonita, que deseja ser sempre jovem e tem rejeição a envelhecer, começou a se repetir. Percebi que isso era um grande etarismo velado, porque o que seria bacana é mostrar a nossa vida sem ficar questionando o envelhecimento o tempo todo", declarou a atriz. Saiba mais!