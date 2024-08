Cristiana Oliveira conta motivo de ter recusado convites para voltar às novelas

Afastada das novelas desde 2019, a atriz Cristiana Oliveira revelou que rejeitou novos papéis na TV após notar 'padrão' em convites

A atriz Cristiana Oliveira abriu o coração e falou um pouco sobre seu afastamento das telinhas. Eterna Juma Marruá da primeira versão de 'Pantanal' (1990), a artista contou que apesar de sentir saudade de atuar em novelas, já recusou alguns convites para retornar aos folhetins.

Em entrevista ao site 'Heloisa Tolipan', Cristiana revelou que sua ausência na teledramaturgia brasileira nos últimos anos é consequência de papéis limitados que são oferecidos a ela. Longe das novelas desde 'Topíssima' (2019), na Record, sua mais recente aparição foi no remake de 'Pantanal' (2022), da Globo, como convidada de um casamento da trama.

"Há um tempo atrás até surgiu um convite, mas acabamos não chegando a um acordo", declarou a atriz. De acordo com Cristiana Oliveira, existe um 'etarismo velado' na maioria dos personagens ofertados e, por isso, ela tem se negado a aceitar alguns papéis.

"Quando o convite para fazer a perua bonita, que deseja ser sempre jovem e tem rejeição a envelhecer, começou a se repetir. Percebi que isso era um grande etarismo velado, porque o que seria bacana é mostrar a nossa vida sem ficar questionando o envelhecimento o tempo todo", refletiu a artista.

"Amo fazer televisão, sinto falta, percebo que existe uma diminuição drástica em convites para veteranos fazerem, então eu realmente não sei…não entendo muito isso dentro da sua complexidade. Prefiro não reclamar, mas é um fato: temos pouquíssimos atores mais maduros nas novelas hoje em dia", concluiu Cristiana Oliveira.

Além de 'Pantanal' e 'Topíssima', a famosa atuou em novelas como 'Kananga do Japão' (1989), 'De Corpo e Alma' (1992), 'Corpo Dourado' (1998), 'O Clone' (2001), 'Malhação' (2012), 'Salve Jorge' (2012), entre outras.

O retorno de Cristiana Oliveira aos palcos

Em março deste ano, Cristiana Oliveira retornou aos palcos com a peça Cá Entre Nós, no Teatro União Cultural, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre paixão pelo teatro e vida de avó longe das filhas e do neto. "Lugar onde estou inteira", declara ela.

"Fiz poucas peças, mas por temporadas muito longas. Para mim, o teatro é necessário. Começo a sentir um formigamento no corpo se não tiver movimento. O teatro é um lugar onde estou inteira e a reação é imediata", compartilha Cristiana Oliveira; confira o bate-papo completo com a atriz!