Carol Macedo esbanja beleza ao renovar o bronzeado

Nas redes sociais, a atriz Carol Macedo chamou a atenção ao mostrar que estava aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado

Carol Macedo aproveitou o dia ensolarado desta quarta-feira, 5, para renovar o bronzeado. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou fotos esbanjando beleza ao curtir um momento de descanso.

Em uma das imagens, a atriz aparece usando um biquíni colorido e com o cabelo solto, posando em frente ao espelho. Já em outro momento, ela surge com os fios preso e um chapéu, enquanto está deitada aproveitando o sol. "Oi", escreveu na legenda.

Carol Macedo - Reprodução/Instagram

Carol Macedo tomando sol - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Carol estava mantendo o cabelo curtinho desde que passou por uma mudança radical em novembro do ano passado. Na ocasião, ela postou um vídeo em que aparece cortando sozinha as madeixas na altura dos ombros. "Olha eu aqui de novo!! MUDEI! Deu saudades do curtinho, então fui e cortei", disse na época.

Mas recentemente, a atriz decidiu alongar o cabelo e mostrou que estava colocando mega hair. "Voltei!! Não adianta, o cabelão é a minha marca registrada. E agora que estou totalmente cacheada, eu não pude resistir, voltei com a minha juba! Encontrei esse mega exatamente na textura e no volume ideal para o meu cabelo. Foi utilizado a técnica Nano Queratina que dá esse acabamento mega natural e imperceptível! E aí, gostaram??", disse ela ao mostrar a transformação.

Carol Macedo celebra o primeiro aniversário do filho

No dia 22 de agosto, Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao recordar alguns registros do dia do nascimento de seu primeiro filho, Leo. O menino, fruto de seu casamento com Rafael Eboli, completou seu primeiro ano de vida e a mamãe fez questão de comemorar.

"Hoje comemoramos 1 aninho do nosso gorducho e essa sou eu exatamente há 1 ano atrás no nascimento dele. São momentos íntimos de muita ansiedade e felicidade na preparação do parto como também no pós-parto. Eu já imaginava que seria completamente apaixonada pelo meu bebê, mas o amor superou as expectativas. É maior, muito maior! Viva o Leo", escreveu ela. Confira a publicação!