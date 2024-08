Com registros inéditos, Carol Macedo celebra o primeiro aniversário do filho

Nas redes sociais, a atriz Carol Macedo recordou imagens do dia do nascimento do filho, Leo, e celebrou o seu primeiro ano de vida

Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao recordar alguns registros do dia do nascimento de seu primeiro filho, Leo. O menino, fruto de seu casamento com Rafael Eboli, completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 22.

No feed do Instagram, a atriz postou alguns vídeos no hospital em que aparece se preparando para a chegada do herdeiro. Em uma das gravações, ela está arrumando o cabelo. Depois, Carol também mostrou Leo com o papai e outros familiares.

"Hoje comemoramos 1 aninho do nosso gorducho e essa sou eu exatamente há 1 ano atrás no nascimento dele. São momentos íntimos de muita ansiedade e felicidade na preparação do parto como também no pós-parto", disse a mamãe no começo do texto.

Ela completou se declarando. "Eu já imaginava que seria completamente apaixonada pelo meu bebê, mas o amor superou as expectativas. É maior, muito maior! Viva o Leo", finalizou.

Confira:

Carol mostra fotos do parto do filho - Reprodução/Instagram

Atriz Carol Macedo relembra fase difícil

Recentemente, a atriz Carol Macedo está vivendo a experiência da maternidade pela primeira vez. Completamente apaixonada pelo filho Leo, a artista encarou uma fase bastante conturbada nos primeiros meses após o nascimento do bebê.

Em entrevista a Marcela Monteiro no programa De repente 30+, no Yutube, em que a CARAS Brasil teve acesso com exclusividade, ela relembra um dos episódios mais difíceis de seu maternar e confessa ter tido depressão pós-parto. "Precisei tomar remédio", conta.

Carol admite que a maternidade é um sonho realizado. No entanto, a experiência foi algo que mexeu muito com suas emoções. Discreta quando o assunto é o filho, ela fala abertamente sobre um momento delicado que precisou enfrentar. "Com dias de nascido, Leo teve um engasgo. Aquela experiência foi algo que me desestabilizou muito [...]", contou. Confira a entrevista!