Camilla Camargo esbanja beleza natural ao curtir o dia na cachoeira

Camilla Camargo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 3, ao esbanjar beleza em meio à natureza.

A atriz está curtindo as férias ao lado marido, Leonardo Lessa, dos filhos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de três, e do enteado, Antonio, e aproveitou o dia ensolarado para se refrescar e renovar as energias em uma cachoeira.

Em seu perfil no Instagram, Camila postou alguns registros fazendo várias poses na cachoeira e chamou a atenção ao surgir usando um biquíni estampado. Ao dividir o momento de lazer, ela refletiu. "Se isso não renova as energias, eu não sei mais o que renova!", disse ela na legenda da publicação.

O post recebeu muitos elogios. "Deslumbrante de linda", disse uma seguidora. "Vivendo da melhor forma", afirmou outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Linda demais", comentou mais uma.

Antes da virada do ano, Camilla viajou para uma praia com sua família e impressionou ao mostrar um passeio de lancha ao lado de Leonardo, Joaquim, Julia e Antonio. Na imagem, a atriz ostentou seu corpo sarado ao surgir com um biquíni preto, enquanto renovava o bronzeado. "Sol, mar e família!", escreveu a filha de Zilu e Zezé Di Camargo.

Confira:

A atriz Camilla Camargo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar o look que escolheu para comemorar o Natal ao lado de sua filha. A artista, casada com Leonardo Lessa e mãe de Joaquim, de cinco anos, e de Julia, de três, surgiu usando um cropped e uma saia longa, com flores estampas. Além disso, ela complementou a produção com um brinco vermelho. O post rapidamente recebeu diversos comentários dos internautas. Veja a produção!

