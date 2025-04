Camila Pitanga ganha homenagem do namorado em data especial: 'Cada vez mais'

A atriz Camila Pitanga está completando mais um ano ao lado do professor de filosofia Patrick Pessoa e ganhou uma declaração especial

A atriz Camila Pitanga está completando mais um ano ao lado do professor de filosofia Patrick Pessoa. Para celebrar a data especial, ele usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar um vídeo com vários momentos especiais com a artista e celebrou os quatro anos de relacionamento deles.

"Já era, Camila, te disse no nosso segundo encontro, ainda tentando inventar uma escala nova capaz de registrar o abalo sísmico que tinha acontecido no nosso primeiro mergulho. Quatro anos depois, os abalos sísmicos continuam e faço a experiência cotidiana (dá pra gente renascer quantas vezes nesta vida?) de viver outros tantos terremotos do teu lado", começou ele na legenda da publicação.

E complementou: "Terremoto é quando extratos muito profundos da gente se movem. E está gostosa demais esta nossa vida no compasso de tantas mudanças internas! Viva o movimento que gera movimento. Estou cada vez mais apaixonado por você. Já era em dobro, Camila! E o mais grave é que isso não é retórica. Só nos resta dançar um tango argentino!".

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Adorei a metáfora do terremoto! Ou não será metáfora??? E viva o amor!!!", disse um. "Deus continue abençoando sempre o amor de vocês Felicidades", desejou outro. "Declaração maravilhosa!!!", escreveu uma terceira pessoa.

Veja a publicação:

Perrengue em Paris

No início de março, os dois passaram por uma situação desconfortável durante uma viagem ao exterior. Em seu desabafo, Camila relatou que estava enfrentando dificuldade para deixar a capital francesa depois que a polícia local encontrou uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial nos trilhos de trem próximos à estação Gare du Nord, a mais movimentada da Europa. Veja o que ela disse!

