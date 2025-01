Camila Pitanga curte praia com o namorado Patrick Pessoa

Camila Pitanga relembrou algumas fotos de sua viagem para Alagoas e apareceu em um momento de chamego com o namorado na praia

Em suas redes sociais, Camila Pitanga sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 9, a atriz relembrou em sua conta no Instagram algumas fotos de uma viagem recente que fez para Alagoas acompanhada pelo namorado Patrick Pessoa e pela família.

Nas imagens, a famosa surgiu curtindo muito as belezas naturais do local e também mostrou um momento de chamego com o amado na praia.

"Céu azul, mar imenso, muita água e muito afeto. Quantas saudades desses dias lindos em Alagoas. Terra linda! Já quero voltar", escreveu ela na legenda da publicação.

Camila Pitanga está confirmada para interpretar Lola em Beleza Fatal, novela que deve estrear este ano no Max.

Cena difícil

Alerta gatilho: O texto a seguir contém informações sensíveis sobre gravidez e aborto.

A atriz Camila Pitanga compartilhou com o público um vídeo revelando algumas curiosidades dos bastidores da novela Paraíso Tropical, exibida originalmente em 2007 na TV Globo. Por meio de seu Instagram oficial, a intérprete de Bebel recordou a cena delicada em que a personagem sofre um aborto após uma queda na rua.

Enquanto assistia o trecho em questão, Camila explicou que precisou gravar a sequência do tropeço diversas vezes. Acontece que a artista já estava grávida na vida real de sua única filha, Antonia, e ainda não sabia.

A famosa, então, relembrou detalhes das gravações do capítulo e explicou que, por instinto, não conseguia se jogar no chão totalmente, protegendo a barriga de certa forma. "Essa sequência, perseguição, correndo… Eu já estava grávida e não sabia", disse ela.

"Tinha a corrida, mas também tinha uma queda. A Bebel estava grávida do Antenor, personagem do Tony Ramos. Nessa cena, ela perdia o bebê. Eu não sabia que estava grávida. Eu tinha que gravar essa queda e tinha que ter um impacto, você tinha que imprimir que isso tinha uma gravidade", continuou Camila Pitanga.

"Eu, em um instinto de preservação muito atípico da minha personalidade, eu caí, mas eu me organizava. Alguma coisa me dizia que eu não devia me jogar. Só que não ficava bom para a cena, e repetimos algumas… Acho que já era a mãe se manifestando", completou a atriz.

