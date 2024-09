João Guilherme compartilha foto encantadora com Bruna Marquezine

João Guilherme curte viagem com Bruna Marquezine para Paris e mostra alguns momentos em fotos nas redes sociais

O ator João Guilherme é um homem apaixonado! Nesta quarta-feira, 25, ele mostrou fotos em clima de romance com a namorada, a atriz Bruna Marquezine, em Paris, na França. Os dois vivem um relacionamento discreto e fazem a alegria dos fãs com fotos raras juntos.

Desta vez, os dois apareceram juntinhos e sorridentes em uma selfie no elevador antes de saírem para curtir a cidade. Além disso, João também apareceu fazendo massagem nos pés de Bruna durante um passeio de carro.

Na legenda, ele celebrou o seu amor. “Faz frio em Paris, mas encontro calor em boa companhia”, disse ele.

O casal assumiu o romance no início de agosto. Porém, as especulações de que eles estariam juntos começaram em abril.

Mãe de João Guilherme comenta romance do filho com Bruna Marquezine

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila abriu o coração e falou publicamente a respeito do romance entre o jovem e a atriz Bruna Marquezine.

Em entrevista à revista Marie Claire, Naira, que é bastante reservada em relação a sua vida pessoal, revelou que está feliz por saber que o herdeiro está em uma ótima fase da vida. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", declarou ela.

Além do romance entre os famosos, a mãe de João Guilherme também falou um pouco sobre a criação do ator, de 22 anos. Ele é fruto de sua antiga relação com o cantor Leonardo, casado atualmente com a influenciadora Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe; confira mais detalhes!