Zé Felipe fica encantado com momento fofo entre sua filha e João Guilherme

Nesta semana, João Guilherme desembarcou em Goiânia para marcar presença na festa de sua sobrinha, Maria Flor, que completou dois anos e é filha de seu irmão, Zé Felipe, com Virginia Fonseca. Agora, o ator está aproveitando a viagem para passar um tempo com a família e encantou ao surgir em um momento fofo com a pequena.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Zé Felipe mostrou que ficou encantado ao ver o irmão caçula se divertindo com sua filha em sua mansão e precisou registrar a cena fofa. No vídeo, João Guilherme aparece brincando com a menina e tirando uma foto com uma câmera descartável, enquanto a bebê olha atenta para o tio e se diverte.

Na legenda, o cantor aproveitou para se declarar para o irmão: "Te amo, viu?", o artista escreveu e se derreteu pelo momento fofo. Vale lembrar que, apesar de serem filhos do cantor sertanejo Leonardo, eles têm mães diferentes. Zé Felipe é fruto do relacionamento com Poliana Rocha, enquanto João Guilherme é da relação com a empresária Naira Ávila.

Mesmo assim, Zé Felipe e João Guilherme se dão muito bem e sempre compartilham registros juntos quando se encontram. Além disso, eles têm outros quatro irmãos em comum, todos filhos do cantor Leonardo e frutos de diferentes relacionamentos: Monyque Isabella Costa, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas e Pedro Leonardo.

Nesta semana, quase todos os irmãos marcaram presença na festa de aniversário da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, com exceção de Pedro Leonardo. Em suas redes sociais, o artista mostrou que ficou de fora da celebração porque está nos Estados Unidos com sua família, aproveitando as férias nos parques de diversões da Flórida.

Virginia duvidou da presença de João Guilherme:

Na noite da última terça-feira, 22, Virginia Fonseca e Zé Felipe organizaram um evento luxuoso para comemorar o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor, em Goiânia. Entre os convidados, eles receberam o tio da menina, João Guilherme. No entanto, a influenciadora digital duvidou da presença do cunhado e revelou que fez até uma aposta.

