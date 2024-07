Bella Campos ostenta corpão sarado durante passeio de barco: "Maravilhosa"

A atriz Bella Campos arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de cliques esbanjando seu corpão

Nesta segunda-feira, 22, Bella Campos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos mostrando como aproveitou o seu dia.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para curtir um passeio de barco e ostentou seu corpão sarado ao surgir usando um cropped rosa e a calcinha do biquíni. "Não quero nem saber quem foi que pintou a zebra. Hoje é segunda-feira, por favor, não me incomode", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Que maravilhosa", escreveu outra. "Perfeita", falou uma fã. "Beleza que não acaba mais", comentou mais um.

Durante o intercâmbio nos Estados Unidos, Bella divertiu os seguidores ao dublar um áudio de Paulo Gustavo (1978-2021), onde brincou ao dizer que estava aberta a conhecer novas pessoas por lá, desde que sejam estrangeiros.





Confira:

Bella Campos revela motivo de estudos no exterior

Bella Campos realizou um intercâmbio cultural nos EUA e dividiu a experiência com os seguidores. A atriz usou as redes para falar também dos desafios que impôs a si mesma para aprimorar os conhecimentos linguísticos, o que motivou ela a procurar por um intercâmbio onde pudesse aprender a língua inglesa. Bella pontuou que o aprendizado facilitará sua vida em trabalhos por todo o mundo, o que já foi um problema em outras ocasiões.

"Muita gente me mandou mensagens de apoio, o que me emocionou muito. Não é sobre ser da 'Coitadolândia', mas sim, sobre os desafios que a gente se coloca. Os resultados têm processos. Seria muito mais fácil eu vir aqui e só mostrar as coisas boas que estou fazendo, os trabalhos internacionais, mas não falar dos desafios que existem dentro disso", relatou a jovem. Em seguida, Bella revelou que já se sentiu desconfortável em trabalhos onde não consegue se comunicar com os colegas, por causa da barreira linguística. Saiba mais!