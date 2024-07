Bella Campos revela motivo de estudos no exterior: 'Gosto de ser inteligente'

Em um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, Bella Campos revelou aos seguidores o que motiva os estudos por lá, que não se limitam apenas à atuação

Bella Campos está em um intercâmbio cultural nos EUA e tem dividido a experiência com os seguidores. Nesta quarta-feira (17), a atriz usou as redes para falar também dos desafios que impôs a si mesma para aprimorar os conhecimentos linguísticos, o que motivou ela a procurar por um intercâmbio onde pudesse aprender a língua inglesa. Bella pontuou que o aprendizado facilitará sua vida em trabalhos por todo o mundo, o que já foi um problema em outras ocasiões.

"Muita gente me mandou mensagens de apoio, o que me emocionou muito. Não é sobre ser da 'Coitadolândia', mas sim, sobre os desafios que a gente se coloca. Os resultados têm processos. Seria muito mais fácil eu vir aqui e só mostrar as coisas boas que estou fazendo, os trabalhos internacionais, mas não falar dos desafios que existem dentro disso", relatou a jovem.

Em seguida, Bella revelou que já se sentiu desconfortável em trabalhos onde não consegue se comunicar com os colegas, por causa da barreira línguística, como foi o caso do exemplo citado por ela. Na ocasião, a atriz foi contratada na França, mas se sentiu mal por não poder falar com a equipe que estava cuidando dela no set.

"Eu não conseguia me comunicar. Sei que quando eu tenho um trabalho, eu vou fazer e entregar bem feito, só que eu quero ser cada vez melhor. Infelizmente, gosto de ser inteligente, gosto de estudar. Falo isso porque seria muito mais fácil só ser bonita, mas tem um bichinho dentro de mim que sempre quer mais e eu me coloco nesses desafios. Vou me f*dend* no processo, mas me torno quem eu gostaria de ser'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Bella fala de vida amorosa no exterior

Pouco tempo depois de desembarcar nos EUA, a artista fez um vídeo bem-humorado no TikTok em que se mostrava disposta a encontrar um novo amor por lá, desde que se tratasse de um "amor internacional": "Não vem empurrar brasileiro pra cima de mim não, hein?", brincou ela.