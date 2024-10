Beatriz Reis muda o visual radicalmente para viver vilã; veja como ficou

Após revelar que fará sua primeira vilã, ex-BBB Beatriz Reis muda o visual e choca ao mostrar como será a aparência da personagem

A ex-BBB Beatriz Reis ganhou seu primeiro papel de vilã na Globo e mudou o visual para entrar na personagem. Nesta quinta-feira, 10, a ex-vendodora do Brás, que é formada em Teatro, postou as fotos com o cabelo diferente e chocou com a transformação radical.

Sem revelar se o cabelo se trata de uma peruca, a funcionária global, que tem seu crachá a emissora, impressionou ao aparecer com os fios bem curtinhos. Beatriz Reis então surpreendeu com a transformação radical, nada próxima com o que costuma usar. Além das madeixas, ela ainda apareceu com um maquiagem forte.

"Ela está chegando em breve… Mas será que vocês estão prontos para conhecer quem realmente é?", escreveu sobre a novidade. Nos comentários, os internautas e fãs reagiram. "Minha vilã favorita! Te amo amiga. Será que é o que estou pensando? Senhor, tu não me fala nada e eu tô curioso mas eu imagino o que seja", disse o também ex-BBB Gil do Vigor. "Que maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nesta quinta-feira, 10, Bia postou uma foto de um buquê e um envelope, avisando que realizará seu sonho de interpretar uma vilã. "Meu Brasil, não tô nem acreditando que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo! Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã, como sempre sonhei. Mal posso esperar pra contar pra vocês!!", celebrou a ex-sister.

Beatriz Reis revela ajuda de Patrícia Poeta

Em entrevista à TV CARAS, Beatriz Reis falou sobre seu quadro, EconoBia, no programa Encontro e revelou que a atração surgiu com a ajuda de Patrícia Poeta. "Agradeço muito à Patricia Poeta, porque ela deu o início na minha carreira como apresentadora", contou.

"Ela que me convidou, me puxou e deu o match ali. Foi super generosa, acolhedora e amiga. Ela é uma grande amiga, um ser humano maravilhoso. Me sinto muito honrada", afirmou ela, explicando que seu quadro irá falar sobre a inflação no preço de diversos produtos ao longo do mês, na intenção de dar dicas para a economia dos telespectadores. Veja a entrevista completa!