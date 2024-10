Beatriz Reis interpretará primeiro papel de vilã: 'Como sempre sonhei'

Contratada pela Globo, a ex-BBB Beatriz Reis contou para os seguidores que vai realizar seu sonho de interpretar uma vilã

Beatriz Reis usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. A ex-participante do BBB 24, que recebeu seu crachá da Globo após ser contratada para apresentar um quadro no programa Encontro com Patrícia Poeta, vai interpretar sua segunda personagem.

Formada em Teatro, Bia estreou na TV interpretando Selminha Veneno na novela Família É Tudo. Agora, ela não deu detalhes sobre o novo projeto, mas adiantou que vai interpretar uma vilã, o que sempre foi seu sonho.

"Meu Brasiiiil, não tô nem acreditando que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo! Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã, como sempre sonhei. Mal posso esperar pra contar pra vocês!!", celebrou a ex-sister ao postar uma foto segurando um buquê de flores e um envelope.

Rapidamente seus fãs se manifestaram. "Você não ganhou o BBB, mas levou o maio prêmio", disse uma seguidora. "Você merece tudo isso que você está vivendo", afirmou outra. "Você é maravilhosa, lindo ver cada conquista sua, Bia", falou uma terceira.

Confira:

Beatriz Reis revela ajuda de Patrícia Poeta na TV

Em entrevista à TV CARAS, Beatriz Reis falou sobre seu quadro, EconoBia, no programa Encontro e revelou que a atração surgiu com a ajuda de Patrícia Poeta. "Agradeço muito à Patricia Poeta, porque ela deu o início na minha carreira como apresentadora", contou.

"Ela que me convidou, me puxou e deu o match ali. Foi super generosa, acolhedora e amiga. Ela é uma grande amiga, um ser humano maravilhoso. Me sinto muito honrada", afirmou ela, explicando que seu quadro irá falar sobre a inflação no preço de diversos produtos ao longo do mês, na intenção de dar dicas para a economia dos telespectadores. Veja a entrevista completa!