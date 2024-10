Ex-BBB Beatriz Reis exibe seu crachá de funcionária da Globo: ‘Meu Deus’

Depois de participação em novela da Globo, a ex-BBB Beatriz Reis anuncia nova função na emissora e exibe seu novo crachá

A ex-BBB Beatriz Reis está radiante com uma novidade em sua carreira. Ela foi contratada pela Globo para ter um quadro no programa Encontro com Patrícia Poeta e até já ganhou o seu crachá de funcionária. Com isso, a morena comemorou nas redes sociais.

Bia mostrou a foto do crachá e comentou sobre a alegria de dar este novo passo em sua vida. "APRESENTADORA! Meu Deus, eu nunca me senti tão feliz e realizada em toda minha VIDA. Tenha sempre minha gratidão Jesus e meu amor, nunca foi sorte sempre foi você Deus. A Bia apresentadora nasceu! Na TV @tvglobo com meu novo quadro EconoBia no programa Encontro com @patriciapoeta", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Beatriz fez uma breve participação na reta final da novela Família É Tudo, da Globo.

Beatriz Reis faz confissão sobre vida amorosa após BBB

Beatriz Reis está curtindo o primeiro Rock in Rio de sua vida após se destacar no BBB 24. Durante o reality show da TV Globo, ela revelou que era viagem e depois do programa, segue bastante reservada em sua vida amorosa.

A ex-sister, que está com 24 anos, confessou que permanece virgem. "Sou virgem até hoje. Se eu postar uma foto com fio dental, já acham que perdeu a virgindade. Mas não é porque fiquei famosa, sempre fui assim, adoro um fio dental, adoro uma roupa decotada. Aí ninguém acredita", disse em entrevista à Quem no camarote do Globoplay. Saiba mais!