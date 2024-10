Beatriz Reis revela ajuda de Patrícia Poeta na TV: 'Foi super generosa'

Em entrevista à TV CARAS, a ex-participante do BBB 24 Beatriz Reis dá spoilers de seu quadro no Encontro e fala de amizade com Patrícia Poeta

Beatriz Reis (24), nacionalmente conhecida como Bia do Brás, segue colhendo frutos de sua participação no BBB 24. Um deles é o quadro EconoBia, que vai ao ar duas vezes ao mês no Encontro (Globo) como a influenciadora revela à TV CARAS. Ela ainda conta que a atração surgiu com a ajuda de Patrícia Poeta (47).

"Agradeço muito à Patricia Poeta, porque ela deu o início na minha carreira como apresentadora", diz Beatriz Reis . "Ela que me convidou, me puxou e deu o match ali. Foi super generosa, acolhedora e amiga. Ela é uma grande amiga, um ser humano maravilhoso. Me sinto muito honrada."

A ex-BBB explica que seu quadro irá falar sobre a inflação no preço de diversos produtos ao longo do mês, na intenção de dar dicas para a economia dos telespectadores. Ela assegura que fará tudo de uma forma leve e divertida, e celebra a oportunidade de trabalhar com algo que já foi sua realidade.

"Tem tudo a ver comigo e com a minha realidade do passado. Acho legal hoje, com a minha visibilidade, levar esse entretenimento de uma forma alegre", conta ela, que afirma sempre ter sonhado em ser apresentadora. "O quadro veio para invadir a casa das pessoas com coisas boas."

Beatriz Reis ainda revela que o quadro a trouxe uma boa surpresa ao fazer sucesso. "O EconoBia estreou, e a princípio era uma vez só no mês. E na estreia já ganhamos mais espaço, agora serão duas vezes no mês, por que a agenda está um pouco conturbada. Mas assim, já ganhamos espaço e o pessoal já falou para colocar toda semana o quadro. Eu nem acreditei."

"Começou com um piloto, e às vezes, a primeira gravação nem vai ao ar. Por isso eu falo, me sinto todos os dias campeã. O quadro que eu fiz só para testar, já foi para o ar. E esse que foi para o ar, já ganhou mais espaço. Nem gravamos o próximo ainda, foi encantador", completou a apresentadora.

