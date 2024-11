Apresentadora da Globo surpreende ao surgir sem maquiagem

De férias, apresentadora da Globo, Sabina Simonato, chama a atenção ao postar fotos sem maquiagem e sem filtro; confira os cliques

A apresentadora Sabina Simonato, do Bom dia São Paulo, está de férias e mostrou em sua rede social como está curtindo o tempo livre longe do jornal. Nesta segunda-feira, 18, a global postou selfies e chamou a atenção ao surgir ao natural.

Sem a maquiagem feita, como sempre usa para entrar ao vivo, e aproveitando a luz do sol, a jornalista falou sobre estar aproveitando o descanso para não ter obrigações nem com sua aparência nem com horários.

"Sem filtro, sem make, sem hora…", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram sua beleza natural. "Sempre linda, com ou sem filtro", elogiaram. "Linda do mesmo jeito", falaram outros.

Vale lembrar que Sabina Simonato sempre encanta em sua rede social ao postar momentos com sua filha Sofia, de três anos. Recentemente, ela chamou a atenção ao publicar um vídeo da herdeira cantando. A menina é fruto de seu casamento com jornalista Evandro Gondolfi.

Nos últimos meses, a apresentadora recebeu uma promoção na Globo. No próximo ano, ela comandará um telejornal ao lado de Marcelo Pereira nas manhãs de sábado.

Sabina Simonato faz festa temática para a filha e impressiona

A apresentadora da Globo, Sabina Simonato, mostrou que celebrou o aniversário de 3 anos de sua única filha, a pequena Sophia, com uma festa mais que especial. Em sua rede social, a jornalista compartilhou fotos e vídeos revelando como foi o evento para a herdeira.

Com o tema de doces e decoração toda em cores claras, a comunicadora do Bom Dia São Paulo comemorou a data durante uma tarde ensolarada. Para as crianças foi montado uma espécie de piquenique no local e uma mesa principal, que impressionou com seus detalhes nos enfeites e nas gostosuras personalizadas para os convidados se deliciarem. Veja as fotos aqui!

