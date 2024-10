Sabina Simonato e Marcelo Pereira são promovidos na Globo. Saiba a nova função deles

Os jornalistas Sabina Simonato e Marcelo Pereira assumem novas funções na Globo em 2025 após promoção e novidade na grade da emissora

Os jornalistas Marcelo Pereira e Sabina Simonato foram promovidos na Globo. Depois de construírem suas carreiras como repórteres na emissora e como substitutos nos telejornais, os dois se tornaram titulares de um novo telejornal.

A Globo anunciou que criou um novo telejornal para a grade de programação, o Bom Dia Sábado. A atração será apresentada por Sabina Simonato e Marcelo Pereira direto de São Paulo e será exibido para várias praças do Brasil, mas com o estilo leve de um telejornal local.

Vale lembrar que Sabina Simonato já é um rosto conhecido dos telespectadores de São Paulo. Ela é substituta do SPTV e também trabalha no Bom Dia São Paulo. Agora, ela vai assumir o cargo de titular de um telejornal nacional. "Estou muito feliz, ansiosa e com frio na barriga. Apresentar um jornal para o país todo é uma responsabilidade muito grande porque falamos para diferentes públicos sobre os mais variados assuntos. Queremos fazer um jornal acolhedor, como se estivéssemos conversando com as pessoas na sala de casa, num clima descontraído, enquanto passamos as informações necessárias para que todos possam aproveitar o final de semana da melhor forma possível", afirmou.

Por sua vez, Marcelo Pereira comandava a previsão do tempo no Hora 1 no Em Ponto, da GloboNews. "É um desafio imenso, que eu encaro com tranquilidade porque tenho certeza de que será uma delícia de fazer. É um privilégio ancorar o ‘Bom Dia Sábado’ com a Sabina, que é uma amiga e grande profissional. Temos uma sintonia muito bacana e esperamos que o público sinta isso também. Vamos fazer de tudo para entregar o melhor", disse ele.

Saiba como ficará a grade de programação da Globo nas manhãs de sábado

A partir de 2025, a grade de programação da Globo nas manhãs de sábado vai sofrer uma alteração. O dia começa com a reprise do Globo Rural e segue com o telejornal Bom Dia Sábado, Pequenas Empresas & Grandes Negócios e o programa de entretenimento É De Casa.