Sabina Simonato encanta ao mostrar vídeo da filha cantando; veja

Ao surgir ao lado da filha, Sabina Simonato encanta ao mostrar sua única herdeira cantando e esbanjando muito charme aos três anos

A jornalista da Globo Sabina Simonato encantou ao postar um vídeo de sua única filha, Sophia, de três anos, cantando. Nesta sexta-feira, 25, a apresentadora, que atua no Bom Dia São Paulo, começou a manhã com o registro e animou os seguidores com tanta fofura.

A herdeira da comunicadora com o jornalista Evandro Gondolfi então roubou a cena ao surgir ao lado da manhã mostrando seu talento e charme. Com cara de sapeca, Sophia surgiu com sua franjinha com suor e mostrou que é bem animada.

"Veja! Me fala se tem coisa melhor na vida?!", postou a apresentadora o momento fofo ao lado da filha. Nos comentários, os internautas admiraram a pequena. "Princesa linda", escreveram. "Quanta fofura", falaram outros.

Em maio deste ano, Sabina Simonato fez uma festa para os três anos de Sophia e encantou ao exibir a decoração especial. Com cores claras e o tema de doces, o local ficou impressionante ainda mais com um piquenique para as crianças convidadas.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, a jornalista recebeu uma promoção na Globo. No próximo ano, ela comandará um telejornal ao lado de Marcelo Pereira nas manhãs de sábado.

Sabina Simonato anunciou gravidez durante a pandemia

No final de 2020, Sabina Simonato anunciou que estava grávida de Sophia. "Eu queria contar para vocês que a partir de agora não bate só um coração dentro de mim. São dois! É isso aí, Deus me presenteou com essa dádiva que é ser mãe. Você pode estar pensando: 'Sabina, está demorando tanto para gravar, quer fazer mistério?'. Eu estou suando aqui, já gravei tanto, já chorei, porque é um momento muito especial. É isso, serei mamãe", disse ela, que na época estava com 35 anos.

