Após cirurgias plásticas, Bárbara Evans exibe corpaço durante viagem

Bárbara Evans movimentou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 26, ao compartilhar algumas fotos da suas férias. Ela está curtindo um período de descanso com o marido, Gustavo Theodoro, em um resort de luxo em Barra de São Miguel, Alagoas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital, mãe de Ayla, de dois anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de oito meses, postou algumas fotos de biquíni em um lindo cenário e mostrou seu corpaço após realizar algumas cirurgias plásticas. A loira fez mamoplastia, abdominoplastia e lipoaspiração.

Ao dividir os cliques, ela celebrou o momento de lazer. "Start nas nossas mini férias", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, Bárbara recebeu diversos elogios sobre seu corpo e também muitas mensagens sobre sua magreza. Nos Stories dos Instagram, ela gravou um vídeo contado que editou as imagens, além, ressaltou que se submeteu as cirurgias plásticas.

"Gente, estou cheia de celulite e coloquei photoshop nas fotos. Sou verdadeira, mas merecia um photoshop naquela foto. Estou magra porque fiz um monte de plástica. Tive três filhos, mas fiz um monte de cirurgia... Só tem dois meses de cirurgia. Ainda não posso tomar sol, não posso treinar. Mas daqui a três meses vou pegar pesado na academia", avisou.

Bárbara Evans rebate críticas sobre maternidade

Recentemente, Bárbara Evans decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e dentre as perguntas, alguns internautas mandaram críticas.

"Parece que você se preocupa mais com você do que com seus filhos. Claro, tem babá", mandou um usuário. Ao ver a mensagem, a modelo logo rebateu. "Não fala coisa que você não sabe, pelo amor de Deus. Graças a Deus tenho uma cabeça boa pra ler esse tipo de coisa. Me cuido sim. E não me arrependo disso não. Sou uma mãe maravilhosa e tenho muito orgulho de mim", disparou ela, que é mãe de Ayla, de dois anos, e os gêmeos, Antônio e Álvaro, de oito meses.

