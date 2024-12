Angélica esbanja beleza natural em cliques na praia: 'Recarregar as energias'

A apresentadora Angélica compartilhou uma sequência de fotos curtindo o dia na praia e revelou seus desejos para o próximo ano

Angélica usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para começar a se despedir de 2024 e decidiu compartilhar com seus seguidores algumas fotos que tirou na praia.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, a apresentadora esbanjou toda sua beleza natural ao surgir usando maiô, biquíni e outros looks enquanto passeava pela areia e também de barco ao lado do marido, o apresentador Luciano Huck.

"Últimos dias de 2024, aproveitando cada momento para recarregar as energias. Um tempo de pausa, gratidão ereconexão", contou a artista na legenda da publicação.

Em seguida, Angélica revelou seus desejos para 2025. "Que 2025 chegue trazendo novos ares, novas oportunidades e ainda mais momentos especiais. Que seja um ano de paz, alegria e realizações para todos nós", finalizou.

Confira:

Angélica apresentadora mostra fotos de sua festa de aniversário fora do Brasil

O aniversário de Angélica foi no dia 30 de novembro e a famosa comemorou a data com amigos e familiares fora do Brasil. Em sua rede social, a loira fez dois álbuns exibindo os registros das comemorações e mostrou que teve mais de um bolo.

Com vários balões, a famosa apareceu celebrando a chegada de seus 51 anos com muito amor. Além de Luciano Huck e seus três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, a artista apareceu com a mãe e amigos como Xuxa Meneghel. Angélica ainda mostrou que ganhou várias flores.

"O dia foi incrível ao lado da minha família e amigos, e só tenho a agradecer por todo o carinho e mensagens. Os 50 me trouxeram ainda mais força e clareza sobre o que realmente importa: estar perto de quem eu amo e me cuidar cada vez mais. Que venham novos desafios e aventuras!", escreveu sobre a chegada do novo ciclo. Veja a publicação!

