Aniversário de Angélica: apresentadora mostra fotos de festa fora do Brasil

No aniversário de Angélica, Xuxa, Luciano Huck e familiares se reúnem em comemorações fora do Brasil; confira as fotos do momento

O aniversário de Angélica foi neste sábado, 30, e a famosa comemorou a data com amigos e familiares fora do Brasil. Em sua rede social, a loira fez dois álbuns exibindo os registros das comemorações e mostrou que teve mais de um bolo.

Com vários balões, a famosa apareceu celebrando a chegada de seus 51 anos com muito amor. Além de Luciano Huck e seus três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, a a artista apareceu com a mãe e amigos como Xuxa Meneghel. Angélica ainda mostrou que ganhou várias flores.

"O dia foi incrível ao lado da minha família e amigos, e só tenho a agradecer por todo o carinho e mensagens. os 50 me trouxeram ainda mais força e clareza sobre o que realmente importa: estar perto de quem eu amo e me cuidar cada vez mais. que venham novos desafios e aventuras!", escreveu sobre a chegada do novo ciclo.

"Que dia especial! Foram muitas demonstrações de amor, cuidado, amizade… esse novo ano será muito iluminado por todos que de alguma forma se conectaram comigo no dia de hoje! Me sinto tão grata e feliz! Amo celebrar a vida! Amo vocês", escreveu sobre como foi seu aniversário.

Ainda neste sábado, 30, Luciano Huck fez uma declaração especial no aniversário de Angélica. Relembrando momentos marcantes com a amada, o apresentador falou sobre ser muito grata por ter em sua vida.

Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.

