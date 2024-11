Amanda Françozo esbanja beleza em cliques na Bahia: 'Perfeição'

A apresentadora Amanda Françozo está curtindo as férias na Bahia e impressionou ao compartilhar nas redes sociais fotos da viagem

Amanda Françozo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando como está curtindo seu período de férias.

A apresentadora viajou para a Bahia com a filha, Vitória, cinco anos, o namorado e alguns amigos, e esbanjou beleza e seu corpo escultural ao publicar no feed do Instagram algumas fotos usando um maiô.

Ela mostrou alguns registros em um resort e também se divertindo com a herdeira na Praia do Forte. "Dump de dias felizes na Bahia!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, Amanda recebeu vários elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Você é linda por dentro e por fora", afirmou outro. "Que mulher super linda e maravilhosa com uma beleza impecável. Você dá um show de beleza e perfeição", falou uma fã.

Confira:

Amanda Françozo se inspirou na própria necessidade para escrever livro motivacional

A apresentadora Amanda Françozo lançou o seu segundo livro, Pare, Pense, Reflita, uma obra motivacional publicada pela Editora Santuário. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o que a inspirou a escrever e revela como foi participar da 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que aconteceu neste mês de setembro.

Inspirada pela necessidade de dar uma palavra amiga aos leitores, Amanda reuniu pensamentos importantes: "Todos nós precisamos de uma palavra amiga, e muitas vezes, quando estamos envoltos em um problema não vemos o 'todo', não mudamos o olhar. Esse livro traz reflexões importantes sobre os mais diversos temas para que possamos parar, pensar e refletir. Portanto, minha inspiração foi o quanto eu gosto de ler e ouvir palavras amigas em momentos difíceis. Comecei a fazer isso na tv e na internet e quando vi o livro estava pronto, num compilado desses pensamentos!", explica. Confira a entrevista completa!

