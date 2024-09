Amanda Françozo se inspirou na própria necessidade para escrever livro motivacional

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Amanda Françozo fala sobre inspiração para livro e conta como foi participar da maior feira da América Latina

A apresentadora Amanda Françozo, lançou o seu segundo livro, Pare, Pense, Reflita, uma obra motivacional publicada pela Editora Santuário. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o que a inspirou a escrever e revela como foi participar da 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que aconteceu neste mês de setembro.

Inspirada pela necessidade de dar uma palavra amiga aos leitores, Amanda reuniu pensamentos importantes: "Todos nós precisamos de uma palavra amiga, e muitas vezes, quando estamos envoltos em um problema não vemos o 'todo', não mudamos o olhar. Esse livro traz reflexões importantes sobre os mais diversos temas para que possamos parar, pensar e refletir. Portanto, minha inspiração foi o quanto eu gosto de ler e ouvir palavras amigas em momentos difíceis. Comecei a fazer isso na tv e na internet e quando vi o livro estava pronto, num compilado desses pensamentos!", explica.

A apresentadora e escritora esteve presente na 27ª Bienal do Livro de São Paulo, a maior feira literária da América Latina, no stand da Livraria Drummond e distribuiu autógrafos: "Foi incrível. É uma honra estar na maior feira de livros da América Latina lançando o meu livro. Achei o convite honroso e de muito valor para o trabalho que venho realizando. Ver tantos autores ali, um público tão grande me faz crer que a literatura e a cultura ainda são prioridade, mesmo no mundo digital que vivemos.", contou à CARAS Brasil.

A jornalista teve a sua primeira experiência na televisão aos 18 anos, quando participou do baile do programa Fantasia, em 1997, no SBT. Pouco tempo depois, Amanda já estava à frente do programa Tentação e dos sorteios da Tele-Sena, super famosos na emissora. Em 1999, mudou-se para a Gazeta, para apresentar o Geração Country, em que ficou durante seis meses.

No mesmo ano, foi para a Record para ser repórter do Note e Anote, e em 2001, retornou à Gazeta como repórter do Mulheres e apresentadora do Bastidores da Fama. Em 2003, a jornalista foi para a Rede TV!, e ficou responsável pelo comando do Bom Dia Mulher. Voltou às reportagens na Gazeta, para o Todo Seu e entre os anos 2007 e 2009, apresentou o programa Papo de Amigos.

De volta à Record, Amanda apresentou o Hoje em Dia durante um ano, aos finais de semana. Também foi apresentadora do reality show Troca de Família, grande sucesso da emissora em 2011, e do Estilo e Saúde, até 2012. Na Rede Brasil, comandou A Tarde é Show, onde permaneceu de 2014 até 2020. Desde 2020, apresenta o De Papo com Amanda Françozo, na TV Aparecida e ainda comanda o reality show Revelações Sertanejo.

Como escritora, o seu primeiro livro foi o Diário da Vitória: um método para avaliar o dia que se encerra e planejar o dia que se inicia, pela Editora IBC, em 2022. No dia 01 de outubro, acontecerá uma sessão de autógrafos aberta ao público na livraria Travessa, do Shopping Iguatemi.