Zezé Di Camargo é flagrado com a filha recém-nascida no colo na maternidade

Dado Dolabella mostra o flagra de Zezé Di Camargo com a filha caçula no colo na sala de parto, logo depois do nascimento

O cantor Zezé Di Camargo mostrou o seu lado de papai coruja ao cuidar da filha caçula, Clara, logo depois do nascimento. Em um flagra compartilhado pelo genro, Dado Dolabella, o artista surgiu com a bebê no colo logo depois que ela veio ao mundo.

Nas imagens, o sertanejo surgiu sem camisa ao segurar a filha ainda na sala de parto. Dado compartilhou a imagem para mostrar Wanessa Camargo fazendo reiki na madrasta Graciele Lacerda na maternidade depois da irmã vir ao mundo.

Além disso, vale destacar que Zezé e Graciele escolheram Wanessa para ser a madrinha de Clara.

A bebê veio ao mundo na madrugada desta quarta-feira, 25 de dezembro, em uma maternidade de São Paulo. Além de Clara e Wanessa, Zezé também é pai de Camilla Camargo e Igor Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Detalhes do nascimento de Clara

O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, já estão com a filha, Clara, nos braços. A bebê nasceu na madrugada desta quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal. Por meio da assessoria de imprensa, o casal revelou os detalhes sobre a chegada da herdeira.

Clara nasceu às 4h51 do dia 25 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana no Hospital Pro Matre, em São Paulo. O parto foi realizado pelo Dr. Felipe Lazar Júnior. A bebê veio ao mundo com 2.330 kg.

O artista e a influencer estão radiantes com a chegada da herdeira na data especial e já dizem que ela é um verdadeiro presente de Natal para a família e trouxe ainda mais amor e felicidade. “Clara já iluminou nossas vidas, e estamos ansioso para viver todos os momentos maravilhosos que a paternidade nos reserva”, disseram no comunicado oficial.