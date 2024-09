Em entrevista recente, Zé Felipe compartilhou seus planos após o nascimento do terceiro filho com Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo

Neste domingo, 8, Zé Felipe e Virginia Fonseca celebraram o nascimento do terceiro filho: o pequeno José Leonardo. Pai de Maria Alice, de três anos de idade, e Maria Flor, de um, o cantor compartilhou quais eram seus planos após a chegada do primeiro menino em entrevista recente à Quem.

"Vamos desacelerar um pouco para curtir a chegada do Zé Leonardo e ajudar a Virginia. Vamos fazer tudo com calma nesse primeiro momento. Ela é uma mulher e mãe incrível, que amo e admiro cada dia mais", disse ele ao veículo, destacando sua preocupação com o novo membro da família e mencionando que a paternidade lhe trouxe ainda mais motivação para produzir novas músicas de sucesso.

"Agora tem que trabalhar triplicado, né? Três filhos (risos). Mas não tem como mensurar a paternidade. É um amor único. Só quem é pai e mãe sabe o quão abençoado é esse amor. Só posso agradecer a Deus por ter uma família tão jovem. Meu sentimento é de gratidão e foco", declarou o filho do cantor Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Saiba qual é o significado do nome do filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca deu à luz José Leonardo neste domingo, 8, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Enquanto aguardamos para conhecer o rostinho do bebê, que tal saber o significado do nome do menino?

O nome José Leonardo é composto e acumula dois significados. O nome José representa “aquele que acrescenta ou Deus multiplica". Enquanto isso, Leonardo tem o significado de “forte como um leão”.

Desse modo, o nome José Leonardo tem o significado de “acréscimo do Senhor que é valente como um leão”.

Vale lembrar que Virginia e Zé também são pais de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor.