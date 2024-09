Saiba qual é o significado do nome do filho de Virginia Fonseca

Com a proximidade do nascimento de José Leonardo, saiba qual é o significado do nome do terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca está prestes a dar à luz José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Enquanto ela espera a tão esperada hora do nascimento do bebê, que tal saber o significado do nome do menino?

O nome José Leonardo é composto e acumula dois significados. O nome José representa “aquele que acrescenta ou Deus multiplica". Enquanto isso, Leonardo tem o significado de “forte como um leão”.

Desse modo, o nome José Leonardo tem o significado de “acréscimo do Senhor que é valente como um leão”.

Vale lembrar que Virginia e Zé também são pais de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor.

O quarto de José Leonardo

Já na reta final da gestação, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou que o quarto de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o caçulinha José Leonardo, está pronto. Há poucos dias, a famosa revelou um canto do ambiente e exibiu melhor como é o cômodo do bebê que pode chegar a qualquer momento.

Exibindo seu barrigão, a apresentadora do SBT apareceu ao lado dos armários e impressionou com os detalhes luxuosos. Com o tema de animais, o espaço foi decorado em grande estilo e de forma autêntica. No teto foi colocado papel com estampa de bichos e nas paredes de estampa xadrez.

Seguindo os tons do quarto, de cinza, os móveis foram feitos em cor próxima. "Tudo de EXTREMA qualidade, além de muito lindo. Ps: toda vez que entro no quarto do J.L a ansiedade aumenta, tá tudo prontinho só esperando nosso príncipe! Que Deus abençoe", contou sobre já ter organizado tudo para a chegada do terceiro herdeiro.