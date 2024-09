Zé Felipe conta como contorna questão de sua promessa: 'Achei o jeito'

Fazendo promessa, que só acaba no dia primeiro de janeiro de 2025, Zé Felipe conta como está fazendo para lidar com situação

O cantor Zé Felipe está fazendo uma promessa e está há meses sem cortar o cabelo. Com os fios crescendo e sem corte, o esposo de Virginia Fonseca contou nesta segunda-feira, 16, como está lidando com a situação.

Após alguns testes, o herdeiro do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha falou que descobriu como deixar as madeixas arrumadas sem ficar parecendo um "capacete". Em seus stories, ele se gravou penteado e compartilhou a dica para seus seguidores.

"Eu achei o jeito do cabelo, viu? O negócio é você meter aquele gel aqui ó, capacete vai embora, cabelinho pra trás da orelha, mete o gelzinho e 'go'", explicou Zé Felipe sobre sua técnica para lidar com os fios sem corte.

Para quem não sabe, nos últimos meses, o cantor revelou que está fazendo uma promessa e que ficará sem cortar os cabelos até o dia primeiro de janeiro do próximo ano. Recentemente, ele comentou como estava lidando com a situação.

"Tô demais, na verdade, acaba só dia primeiro de janeiro, agora tá começando a ficar melhor, tá começando a cair, não tá armadão mais não, vamos ver, mas é missão, por isso, bonézinho toda hora", falou sobre usar o acessório para esconder os fios mais bagunçados.

Filho de Virginia e Zé Felipe impressiona com beleza em novas fotos

Com apenas uma semana de vida, o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, deu um show de fofura e muita beleza ao surgir em novas fotos. Nesta segunda-feira, 16, a mamãe coruja postou cliques do herdeiro arrumado e encantou.

Em seus stories, a apresentadora do SBT mostrou o caçula todo arrumadinho, com look verde e cabelo penteado, e no feeed, a empresária o exibiu de olhinhos abertos e segurando sua chupeta.

Claro que Virginia Fonseca deixou todo mundo babando ao postar os registros do irmão de Maria Alice e Maria Flor. "Bom dia segundona bruta!! Uma imagem fala mais que mil palavras", disse ela na legenda do post. Veja os cliques aqui.