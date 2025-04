Eliezer volta pra casa após cumprir missão religiosa pela saúde do filho

O ex-BBB Eliezer compartilha forte relato após passar quatro dias em uma experiência espiritual na montanha pela saúde do caçula, Ravi, de quatro meses

O influencer Eliezer, de 35 anos, voltou, neste sábado, 5, para a casa após passar quatro dias em uma missão religiosa na montanha pela saúde do caçula, Ravi, de quatro meses . Por meio dos stories de seu perfil no Instagram, ex-BBB mostrou a supresa que recebeu da esposa, Viih Tube, de 24, em seu retorno e compartilhou um relato forte sobre a experiência.

"Todos esses dias que fiquei sumido daqui foi pq fui viver um encontro com Deus. Por 4 dias, subi uma montanha buscando transformação e mais intimidade com Ele. Eu não sei se todos vocês aqui viram meu testemunho, se viram vão lembrar, quando eu orei pela primeira vez e pedi pela vida do Ravi, eu disse em oração que se ele salvasse nosso filho, eu faria tudo que Ele pedisse, não importa o que fosse. E esse foi o primeiro chamado Dele pra mim, quase que de forma imediata", começou o longo texto.

"Não fui sozinho, fui com um grupo de homens que são conhecidos como legendários que é um movimento que hoje está presente no mundo inteiro. Como parte da 'regra' do movimento, o que acontece na montanha fica na montanha então não posso contar por mais que eu queira queira o quanto foi maravilhoso meu encontro com nosso Pai. E hoje, foi a minha volta da montanha e minha família foi me encontrar. E na ã montanha eu aprendi que a gente a nunca deve desistir da família da gente, Ia por mais que o problema pareça impossível. Depois dessa montanha eu tenho a certeza que eu nunca vou desistir da minha família. Eu amo vocês", completou.

Missão religiosa pela saúde do filho

Eliezer, que também é pai de Lua, de quase dois anos, compartilhou uma foto com Ravi e disse que o bebê foi o respónsavel por ele seguir a missão religiosa:

"E eis aqui o responsável por toda essa mudança, nosso pequeno e guerreiro Ravi. Eu sei que as pessoas questionam bastante a nossa conversão, nosso batismo e eu preciso dizer para os que criticam ou duvidam, que Ele salvou nosso filho e não tem como você viver o sobrenatural de Deus e continuar a viver como se nada tivesse acontecido. Deus preenche quando se há um vazio que nada preenche. Pra você sentir medo caminhando com Deus, vai ter que esquecer quem Ele é", ainda escreveu o influenciador.

Eliezer recebe surpresa após cumprir missão religiosa em montanha pic.twitter.com/YBsxQQfJ16 — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 6, 2025

Eliezer recebe surpresa após cumprir missão religiosa em montanha pic.twitter.com/XJgrUitre8 — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 6, 2025

Eliezer recebe surpresa após cumprir missão religiosa em montanha pic.twitter.com/YcsA7NgiE9 — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 6, 2025

Leia também: Viih Tube explica por que a família optou por não esconder os filhos na web: "Não estaria feliz"