Roberto Justus janta com a ex-mulher e a atual e Fabi Justus mostra o momento

Após receber prêmio, a filha do empresário Roberto Justus, Fabiana Justus, reúne a família em casa na madrugada deste domingo, 6, e exibe a mesa de jantar

A influencer Fabiana Justus, de 38 anos, mostrou o jantar em família que organizou em sua casa na madrugada desde domingo, 6 , e registrou a mesa lotada. Isso porque ela estava com os seus pais Roberto Justus, de 69, e Sacha Chryzman, de 68, e a atual esposa dele, Ana Paula Siebert, de 37. A irmã de 15 anos, Rafaella Justus, filha do empresário com Ticiane Pinheiro também estava presente.

"Olha só quem está aqui filando uma boia aqui na minha casa pós prêmio", disse Fabi, aos risos. "Aqui é igual a casa do Sai de Baixo, cada hora chega um", divertiu-se Sacha, que foi casada com Roberto por nove anos. Além de Fabi, os dois são pais de Ricardo Justus. "[Estamos comendo] o restinho que sobrou", disse o ex-apresentador de O Aprendiz.

Confira:

Fabiana Justus reúne a família em casa na madrugada deste domingo, 6 pic.twitter.com/Zk3T0Bra13 — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 6, 2025

Fabi Justus ganha prêmio de influência

A reunião aconteceu após Fabi ser premiada no Icon Awerd, que aconteceu neste sábado, 5, em São Paulo . Ela, que recentemente compartilhou o seu tratamento contra o câncer com os seus mais de quatro milhões de seguidores, foi homenageada no evento pela irmã, Rafa.

"Gente, ganhei o prêmio. Estou no backstage agora. Estou muito emocionada, principalmente pela surpresa que eles fizeram. Foi a Rafa que apresentou o prêmio e foi muito especial. Eu chorei. Foi demais estar aqui. Nem sei dizer, foi muito divertido. E ganhar um prêmio [de melhor influenciadora de lifestyle] depois do ano que eu tive, que foi o mais desafiador e difícil da minha vida, é muito especial", declarou Fabi após ser premiada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sachachryzman (@sachachryzman)

Fabiana Justus explica motivo de cancelar viagem para Paris

Na última quarta-feira, 2, Fabiana Justus contou que decidiu cancelar uma viagem para Paris, na França, por motivos de saúde.

"Deitei aqui e percebi que nem comentei com vocês que cancelei uma viagem que eu ia fazer agora para Paris. Hoje eu estaria embarcando para lá. Preferi cancelar para me cuidar por aqui, me senti insegura de sair de perto dos meus médicos nesse momento. E é isso. Faz parte da vida. Fazermos planos, cancelarmos planos. Uma das muitas coisas que aprendi durante todo o processo", disse. Confira!

Leia também: Fabiana Justus recorda conversa difícil com as filhas após descobrir leucemia