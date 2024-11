Yuri Lima encanta ao mostrar o rosto da filha com Iza: 'Melhor presente'

Yuri Lima encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes do rostinho de sua filha, Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza

Nesta terça-feira, 12, o jogador de futebol Yuri Lima encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar detalhes do rostinho de sua filha, Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Em uma publicação no feed do Instagram, ele mostrou alguns momentos ao lado da herdeira.

As fotos postadas pelo atleta são dos primeiros dias de vida de Nala, que nasceu no dia 13 de outubro, no Rio de Janeiro. Além de mostrar momentos na maternidade, ele compartilhou imagens em que aparece dando mamadeira para a filha e também segurando-a no colo.

"Estou até agora pensando em uma legenda e tudo parece pouco. Em pouco tempo você já mudou tudo pra melhor minha filha. Obrigado pelo melhor presente Deus!", escreveu ele na legenda da publicação. E os internautas se derreteram com os registros. "Deus abençoe sua família", falou um.

"Parabéns familia Deus abençoe e proteja vocês grandemente… descrevi esse momento com uma palavra que se tornou banal: SURREAL!!!", disse outro. "To babando de longe nessa pequena. Parabéns papai. Felicidades eternas pra vocês!", desejou uma terceira.

Veja alguns dos cliques compartilhados:

Yuri Lima com Nala (Reprodução/Instagram)

