Curtindo tempo no Brasil, Bruna Biancardi leva Mavie para conhecer safári

Na tarde desta quarta-feira, 13, Bruna Biancardi levou a herdeira fruto da relação com Neymar Jr., Mavie para conhecer safári em Mangaratiba

Depois de comemorar o primeiro ano da filha com uma festa luxuosa aqui no Brasil, Bruna Biancardi está aproveitando a estadia no país tropical para fazer passeios diferentes com Maviee na tarde desta quarta-feira, 13, a dupla se aventurou em um safari.

O espaço fica localizado em um resort em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o jogador de futebol tem uma mansão. A influenciadora gravou as reações da filha ao ver os animais de perto, mesmo com chuva.

A menina, que completou um ano em outubro, se divertiu ao encontrar flamingos, zebras, dromedários, veados, emas, e muito mais. No colo da mãe durante o passeio, ela até carregou uma tartaruga nas mãos.

Durante a estadia a dupla vem fazendo passeios diferentes, e nesta segunda-feira, 11, Bruna Biancardi compartilhou a visita a uma fazendinha e encantou os seguidores ao interagir com os animais ao lado da tia, Bianca Biancardi. Nas redes sociais, o trio apareceu andando em um carrinho de golf dentro da fazendinha e encantaram os seguidores.

Vestidos usados por Mavie não devem ser vendidos em loja. Saiba o motivo

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, recebeu uma chuva de elogios na sua segunda comemoração de 1 ano de idade, no Brasil, que aconteceu no sábado, 08. Um dos detalhes que mais chamou a atenção dos internautas foi o look usado pela pequena.

A menina usou dois modelitos. Os vestidos de alta costura foram pensados pela mãe da pequena para que a Mavie pudesse estar confortável para aproveitar o dia, sem perder o glamour. A loja que fez os looks batizou os vestidos com o nome da bebê. As peças são realmente exclusivas: a venda dos vestidos iguais foi proibida pela própria marca, o que tornou os looks ainda mais únicos, informou o colunista Leo Dias.

