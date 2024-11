Será? Brunna Gonçalves esclarece possibilidade de estar grávida de gêmeos

À espera do primeiro bebê com Ludmilla, Brunna Gonçalves respondeu dúvida de Maya Massafera sobre a chance de estar grávida de gêmeos

Ludmilla e Brunna Gonçalves movimentaram as redes sociais ao anunciarem que estão esperando o primeiro bebê. Agora, a expectativa é para saber se elas terão um menino ou uma menina. Presente no Numanice do último final de semana, em São Paulo, Maya Massafera tirou a dúvida que muitos tinham com relação à gestação da dançarina: Existe a possibilidade de serem gêmeos?

“Me perguntaram ali fora: ‘Você acha que é menino ou menina?’, e eu falei: ‘Eu acho que é gêmeos'”, disse Maya para Brunna. “Não tem como, porque eu botei só um embrião, não botei dois”, explicou a mamãe de primeira viagem.

Vale recordar que Brunna e Lud anunciaram a gestação de duas formas muito especiais. A primeira foi por meio de um vídeo encantador nas redes sociais. No vídeo publicado no feed do Instagram, que começa em preto e branco, Ludmilla aparece pintando em um quadro, enquanto Brunna faz alguns passos suaves de dança. Aos poucos, a gravação vai ganhando cor e em seguida, as duas carregam um desenho de um bebê.

Por fim, Ludmilla beija a barriga da esposa, revelando que a família cresceu. "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação.

Depois, o casal movimentou o público presente no show da cantora no último sábado, 9, ao anunciar a novidade. Em um momento especial no palco, Ludmilla abraçou Brunna e beijou sua barriga, deixando os fãs emocionados.

Brunna Gonçalves lembra fase difícil no processo para engravidar com Ludmilla

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público no último sábado, 9, ao anunciarem que serão mamães! Agora, na terça-feira, 12, a dançarina abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada sobre o momento mais difícil do processo de fertilização.

"A parte mais difícil, com certeza, foram as injeções. Todo santo dia nós duas tomávamos injeção para a coleta de óvulos. A Ludmilla ainda tomou mais injeção que eu. Todo dia que eu chegava com a injeção para ela, ela falava 'não', e eu: 'calma, amor. Falta pouco'".

E complementou: "Foi uma época muito difícil, mas conseguimos vencer. Não via a hora de acabar. Todo dia que eu pegava a seringa, eu falava 'Jesus, acaba logo'. Graças a Deus, acabou!”, disse ela, aliviada. Em entrevista ao Fantástico, elas contaram que, no caso delas, um óvulo de Ludmilla foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero de Brunna.

Ainda durante a interação, ela contou que Beyoncé foi uma das primeiras pessoas a ficar sabendo da gestação. “Ludmilla estava em Paris na festa da Beyoncé e assim que ela chegou, ela foi cumprimentá-la e perguntou por mim, porque não havia ido. Ludmilla explicou que precisei ficar no Brasil porque estava grávida. Ela ficou super feliz, falou coisas lindas e abençoou nosso baby”, celebrou.