Lauana Prado usa vestido deslumbrante para prestigiar o Person of The Year

A cantora Lauana Prado está em Miami, nos Estados Unidos, para acompanhar a cerimônia do Grammy Latino na próxima quinta-feira, 14, e aproveitou para marcar presença em um evento de gala do calendário da premiação internacional. Na noite desta quarta-feira, 13, ela esteve no evento Person of the Year com um look deslumbrante.

A estrela surgiu com um look sofisticado e acessórios Versace. "Para o evento Person Of The Year, a ideia é um look mais dramático feito no couro e todo trabalhado no Matelassê, desenvolvido pela a estilista Isadora Barbozza. Para arrematar o look, escolhi acessórios da grife Versace e o chapéu que é uma marca registrada da Lau, também foi feito exclusivamente para o look!", disse o Stylist Erick Maia.

Vale lembrar que Lauana concorre na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto Raiz Goiânia (Ao Vivo).

Lauana Prado - Foto: Fábio Ponce

Lauana Prado revela se já planeja casamento com a namorada

Recentemente, Lauana Pradoabriu o coração e falou um pouco sobre sua relação com Tati Dias. Durante uma interação com os internautas, ela revelou se já possui planos de subir ao altar com a amada. A pauta veio à tona após um internauta abordar o assunto 'casamento'.

"Vocês pretendem se casar?", quis saber um seguidor. "É a ordem natural da vida, sabe, pessoal?”, respondeu Lauana, que rapidamente devolveu a pergunta para a namorada. “Você pretende casar comigo, Tatiana?", quis saber a cantora. "Sim!", declarou Tati Dias, sem pensar duas vezes.

"Ótimo, eu também pretendo", confessou Lauana Prado. Em seguida, a influenciadora digital ainda contou como é namorar a cantora. "É sempre uma grande aventura, nunca é um marasmo, sempre muito emocionante, muita animação, muitas novidades, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é muito gostoso também porque a gente se ama, ela me dá carinho, me dá amor, cuida de mim", declarou.

