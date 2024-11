Fabiana Justus mostra novo corte de cabelo nas redes sociais

Fabiana Justus resolveu cortar os cabelos mais uma vez e fez questão de mostrar o seu novo visual ao publicar um vídeo nas redes sociais

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A digital influencer compartilhou todo o processo de descoberta e tratamento da leucemia. Agora, a doença está em remissão e o cabelo de Fabiana, que caiu durante o tratamento, voltou a crescer.

Nesta quarta-feira, 13, a famosa resolveu dar uma repaginada no visual e recebeu um cabeleireiro em sua casa. E não foi só ela que quis mudar o visual. As gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e Luigi, de um ano, também entraram da onda. Os pequenos são filhos de Fabiana com Bruno D'Ancona.

"Resolvi cortar o cabelo mais uma vez para dar mais força e forma... e de repente minha casa virou um salão de transformações! Minhas aquarianas desapegadas resolveram cortar e mudar bastante! Luigi também não escapou...Amamos! Obrigada Daniel Lacerda, pelos cortes, e, especialmente pelo carinho! Você arrasa sempre", escreveu ela na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Mensagem especial

Fabiana Justus enfrentou um intenso tratamento que incluiu sessões de quimioterapia, longos períodos de internação e um transplante de medula óssea. Retomando suas atividades após meses lutando contra a doença, a influenciadora revelou que ainda precisa passar, uma vez por mês, por uma semana de baterias de exames e medicação. Nas redes sociais, ela relembrou um conselho que recebeu da amiga durante esse período.

Na última segunda-feira, 11, nos stories do Instagram, Fabiana Justus confessou que esses dias, onde precisa de um acompanhamento médico mais detalhado, remetem ao tratamento que passou contra a doença.

"Hoje de manhã, eu estava meio assim, de começar a semana de medicação. Agora, que eu estou indo uma vez por mês fazer exame, dá uma sensação de vida normal, praticamente, o resto do mês. Aí, quando começa essa semana de medicação, é uma semana que eu venho para o hospital todos os dias tomar medicação, faço exames e relembro tudo. Estava dando aquela sensação de estava tão bom até agora, mas eu recebi de uma amiga, sabe essas frases que as pessoas postam?", declarou.

De maneira resumida, Fabiana Justus revela que sua colega encaminhou uma frase que reforçava que é importante focar nos momentos bons da vida, durante esse período de adversidades. A influenciadora confessou que a mensagem a deixou melhor para enfrentar a semana de exames.

"Vou resumir aqui para vocês, achei muito legal para todo mundo: existem várias situações na nossa vida que a gente não quer passar, não está afim, mas é muito mais legal ao invés da gente focar nas situações da nossa vida, é melhor a gente focar nas nossas bênçãos. Todo mundo tem bênçãos. Se a gente focar nelas, a gente fica muito mais feliz porque a gente foca no que tem de bom", confessou.

"Quando eu li isso, eu comecei a contar as minhas bênçãos e são tantas, são inúmeras, ai eu desfoquei dessa situação [de passar por uma semana de exames]. E eu foquei nas coisas boas que eu tenho na minha vida", finalizou a influenciadora digital.

