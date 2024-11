Duda Reis mostra barriguinha em novas fotos e recebe elogios

Duda Reis exibiu a barriguinha de grávida em novas fotos e recebeu muitos elogios. A famosa espera uma menina, que se chamará Aurora

Ao que parece, Duda Reis está completamente radiante à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes.

Nesta quarta-feira, 13, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece exibindo a barriguinha da gravidez.

Nas imagens, Duda surgiu usando uma camiseta branca com saia e sapatos de salto alto prateados. A artista fez questão de posar de lado para evidenciar ainda mais a nova silhueta.

"Fashion mama", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Linda demais", escreveu uma seguidora. "Mamãe mais gata de todos", comentou outro internauta. "Uma diva gerando outra diva", escreveu uma terceira.

Desabafo

A influenciadora Duda Reisestá à espera à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes. Recentemente, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e falou sobre as mudanças em seu corpo.

"Deu estrias na sua reta final?", quis saber o internauta. "Deu, e não foram poucas. Eu ainda não tive na barriga, mas me deu muita estria no peito. Eu tinha um peito pequeno e ficou um treco enorme. Nenhuma pele aguenta. E me deu no bumbum, mas eu não sei se é por causa da gestação ou se é por causa da academia".

E completou: "Eu uso os melhores cremes, mas tem coisa que não tem jeito também. Depois eu cuido e vou poder fazer laser. Melhora, passa e ameniza bastante. Eu sempre vou incentivar vocês a se cuidarem. Assim que eu parir, eu vou me cuidar de todas as maneiras possíveis, como vocês sempre viram."

Ainda durante a interação, a influenciadora explicou o motivo de não acompanhar o seu peso durante a gravidez. "Uma vez eu respondi essa pergunta, e deu uma polêmica que só. Metade super entendeu e a outra não. Eu falei que tenho acompanhamento nutricional, mas eu não fico acompanhando quanto eu ganhei. Tive transtorno de imagem, bulimia, anorexia. Hoje eu estou muito bem, mas eu acho que esses pontos da nossa vida as vezes alguns gatilhos podem acioná-los. Acho que agora, não precisa ter nada na minha mente sobre peso e corpo", disse ela.

