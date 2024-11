Esperando o primeiro bebê, Brunna Gonçalves aparece de top e exibe barriguinha

Brunna Gonçalves surge de top e exibe barriguinha saliente em vídeo ao lado de Ludmilla; as duas anunciaram a novidade no sábado, 09

Nesta quarta-feira, 13, Brunna Gonçalves apareceu exibindo sua barriguinha em um vídeo gravado ao lado da mulher, Ludmilla. As duas acordaram cedo e apareceram de top e shortinho nas redes sociais.

Primeiro, a dançarina contou que Ludmilla está sentindo desejos de grávida durante sua gestação."Quando dizem que a mulher tá grávida, a parceira ou parceiro dela também sente desejo, não é brincadeira, não é mentira. Porque a Ludmilla parece que está grávida, gente! Está querendo comer cachorro-quente", começou a dizer a ex-BBB. "Mas eu tô realizando o seu desejo, vida. Nosso filho não pode nascer com cara de cachorro-quente", justificou a artista

Depois, elas fizeram uma dancinha juntas. Foi possível ver uma barriguinha já aparente da bailarina: "Eu estava querendo aprender uma dancinha que eu vi agora", declara a cantora no registro.

Foto: Reprodução / Instagram

As duas estão juntas desde 2018 e se casaram em 2019. Elas já vinham falando sobre a possibilidade de uma gravidez. Neste sábado, 9, a cantora e a dançarina dividiram a novidade com seus seguidores das redes sociais através de um vídeo encantador. "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os famosos parabenizaram as mamães. Leia mais!

Ludmilla diz que Brunna despertou nela sonho de ser mãe

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, a artista contou que a dançarina quem despertou nela o desejo de aumentar a família, algo que até então ela não considerava.

"Desde que eu comecei a me relacionar com a Brunna, eu comecei a ter umas vontades que eu nunca tinha pensado, casar, ter filhos. Depois que eu passei a me relacionar com ela, eu passei a ter todas essas vontades. Eu comecei a colocar pilha nela. Eu quero que meu filho veja o que a mãe dele faz", analisou.

Ainda durante o papo, Brunna recordou o momento em que descobriu que a fertilização havia sido um sucesso. "Eu estava sozinha, eu fiz a transferência e tem um certo tempo para dar o positivo, eu não esperei esse tempo. Eu fui na farmácia, comprei vários testes. No quarto dia, eu já comecei. No quinto dia… Eu falei: 'Eu não acredito'. Abri outro teste, depois fiz o digital para aparecer 'sim'", detalhou.