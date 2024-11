Cabeleireira de Flavia Saraiva revela segredos do ruivo da ginasta olímpica e dá dicas

Em entrevista à TV CARAS, a cabeleireira Marcia Vieira revela como a ginasta Flavia Saraiva conquistou o ruivo perfeito e dá dicas de cuidados para todas as ruivas

Flavia Saraiva (25) revelou, por meio das redes sociais, que realizou uma mudança no seu cabelo e recebeu muitos elogios de seus seguidores pela transformação. Em entrevista à TV CARAS, a cabeleireira da ginasta olímpica, Marcia Vieira, colorista especializada em loiros e ruivos, revela os segredos do tom ruivo exclusivo da atleta, que a deixou ainda mais bonita.

A especialista conta como criou o tom que combinasse perfeitamente com Flavinha. “Ela tinha um loiro iluminado até o dia em que me mandou uma mensagem falando assim: ‘Marcinha, quero mudar’. E a Flávia tem pouco cabelo, e muito fino. Aí, já fiquei receosa. Foi um desafio (...) Ela chegou no salão e me mostrou a proposta, um ruivo mais acobreado, bem mais quente, um pouco mais fechado, mais escuro. Só que com o cabelo (ruivo) tem que ter alguns cuidados maiores, por conta da desbote. E a Flávia lava o cabelo todos os dias porque treina todos os dias, uma média de seis horas por dia”, diz.

“Então, esse cabelo não seria legal para ela, porque ela não teria uma manutenção tão recorrente quanto deveria. E esse lavar todos os dias seria ruim para o ruivo. A gente conversou e eu decidi fazer um ruivo bem claro, o mais claro dos ruivos. Ele está no tom de nove, para quem entende. E decidi fazer um ruivo não tão cobre. Então, mesclei o cobre com o nude, com o bege, que fica mais chique e com menos desbote”, emenda.

Marcia reforça que o tom é exclusivo da ginasta. “Porque os ruivos são exclusivos. Nós fazemos fórmulas específicas para cada cliente. Então, cada cliente fica com a pigmentação diferente; por isso a exclusividade”, diz a colorista, acrescentando os cuidados que Flavinha precisa manter com as madeixas.

“Ela precisa ter cuidados diários, com produtos de uso diário. Não é bobeira, têm o porquê deles existirem. Eles têm a função mais branda de lavar, de hidratar ou de condicionar do que uma máscara de tratamento ou um produto com PH mais alto. Então, tem que ser produtos para cuidados diários, da Flavinha. E toda semana fazer um tratamento, isso aí é fato. Todo mês ela tem que ir ao salão por conta da raiz. Mas eu tento que ela vá duas vezes. Ela faz em casa o trivial e no salão, a gente faz um tratamento melhor. E isso é para todo mundo”, fala.

Para finalizar, Marcia dá dicas para quem quer mudar como a atleta. “Pesquisar um cabelo que você ache que vai ficar bom em você, procurar um profissional especializado em ruivos, que saiba o que está fazendo, para poder te aconselhar o melhor tom para a sua pele, para o seu dia a dia, para a sua vida, para o seu perfil, (que combine) com o que você se veste, porque tudo isso está englobado no cabelo. Nosso cabelo é a moldura de todo o restante, da nossa vida”, frisa.

Leia mais:Flavia Saraiva exibe corpo definido em dia de praia

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA NO CANAL DA CARAS BRASIL: