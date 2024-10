Nala: Saiba o que diz o mapa astral da filha de Yuri Lima e Iza

Primeira filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima, Nala nasceu neste domingo, 13, no RJ, e já ganhou uma análise de seu mapa astral

Primeira filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima, Nalanasceu na manhã deste domingo, 13, no Rio de Janeiro, e já ganhou uma análise de seu mapa astral. A bebê nasceu sob o signo de Libra, com ascendente em Sagitário e Lua em Aquário. Além de Sol em Libra.

Segundo informações do site Astrolink, o mapa astral de Nala mostra que ela terá uma personalidade equilibrada, forte, otimista e com uma intuição emocional marcante. O Sol em Libra reflete uma criança charmosa e sociável, que prioriza o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas de sua vida.

Sua Lua em Aquário sugere que ela será emocionalmente independente e muito ligada a causas sociais. Já o ascendente em Sagitário mostra otimismo e uma visão expansiva da vida. Com essa influência, Nala será uma criança alegre, curiosa e sempre disposta a viver novas experiências.

Enquanto que, com mercúrio em Libra, a pequena será uma comunicadora nata. O posicionamento de Vênus em Escorpião traz ainda intensidade às emoções e relações de Nala. O que significa que ela terá uma alma apaixonada e vai se entregar de maneira profunda e transformadora em seus relacionamentos.

E o Marte em Câncer aponta que Nala será protetora e motivada por sua família e por aqueles que ama. Dessa forma, sua força emocional vai guiar suas ações e determinar seu senso de segurança.

O nascimento de Nala

Após o nascimento da filha, Iza encantou os internautas com primeira publicação nas redes sociais. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…' NALA 13/10/2024", escreveu ela, exibindo um registro da mãozinha da bebê, que vestia um macacão vermelho.

E Yuri Lima também celebrou a novidade. "Basta eu encontrar você no caminho; Um filhote de leão, raio da manhã; Arrastando o meu olhar como um ímã; O meu coração é o sol, pai de toda cor; Quando ele lhe doura a pele ao léu. 13/10/2024, Nala", escreveu em seu perfil oficial no Instagram.