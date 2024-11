Jojo Todynho perde mais um contrato com marca famosa após polêmicas

Depois de ter o contrato encerrado com marca de cosméticos, Jojo Todynho não teve contrato renovado com outra empresa famosa

Jojo Todynho segue perdendo parcerias e dessa vez foi a vez da Knorr. A empresa conhecida por seus temperos e caldos decidiu romper a parceria com a funkeira, assim como anteriormente, a Avon optou por retirar Jojo, que era garota-propaganda da marca.

Em outubro deste ano, a empresa de cosméticos revelou com exclusividade a esta modesta coluna que Jojo Todynho não estaria mais em seu quadro de garotas-propaganda a partir de 2025. Com uma série de falas polêmicas e ataques à comunidade LGBTQIAPN+, a Avon decidiu romper com a parceria e encerrar todo o envolvimento com a funkeira assim que seu contrato chegasse ao fim.

Apesar da artista se mostrar alheia à repercussão de seus comentários preconceituosos, é fato que isso tem impactado negativamente sua relação com o mercado. E um exemplo disso é o rompimento de sua parceria com a Knorr. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a marca de temperos e caldos confirmou que a colaboração chegou ao fim há dois meses: "O contrato da marca Knorr com a cantora Jojo Todynho, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024"

Vale lembrar que Jojo Todynho participou da gravação de uma série de vídeos para a marca. A influenciadora digital ainda realizou postagens nas redes sociais como garota-propaganda, mudando até mesmo seu nome artístico para ser chamada de Jojo Kaldinho. No canal do YouTube da empresa, o último vídeo estrelado por ela foi publicado há quatro meses e conta com apenas 1,5 mil visualizações.

