Iza encanta ao mostrar cliques inéditos da filha: 'Maior amor do mundo'

A cantora Iza encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 9, ao compartilhar alguns cliques inéditos de sua filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

As fotos postados pela artista são dos primeiros dias de vida da herdeira, que veio ao mundo no dia 13 de outubro, o Rio de Janeiro. Em uma das imagens, Iza aparece na cama, segurando Nala nos braços. A bebê também surgiu usando uma roupinha com o escudo do Vasco.

Iza também mostrou a visita dos familiares e um quadro com o nome da menina, que enfeitou o quarto da maternidade. "Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui. Alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. ô, sorte! Obrigada por cada mensagem de carinho", disse a artista na legenda.

O post recebeu diversos comentários. "Lindezas", escreveu a jornalista Maju Coutinho. "Nala, que Nossa Senhora te proteja. Parabéns, mamãe linda!", falou a apresentadora Eliana. "Coisa mais linda da vida! Que Deus abençoe", disse a atriz Carol Macedo. "Todo amor do mundo numa foto! Que seja luz", comentou o ator David Junior.

O nascimento de Nala foi confirmado pela assessoria de imprensa de Iza ao site gshow. "No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", dizia o comunicado.

Yuri Lima sobre não dormir após o nascimento da filha com Iza

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais para compartilhar com o público um momento de seu lado paternal. Por meio de seus stories, Yuri publicou uma foto no quarto da maternidade onde Iza está acomodada e brincou sobre o fato de não ter mais uma noite de sono depois do nascimento da herdeira. "Agora entendi o ficar sem dormir. Tudo sob controle", se divertiu ele. Veja!

