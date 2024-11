No sétimo mês de gestação, Graciele Lacerda exibe barriguinha ao sair de academia

Na reta final da gestação de sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda deixou a barriguinha à mostra enquanto saía de academia; confira

Falta pouco para Clara, primeira filha de Graciele Lacerda com Zezé Di Camargo, vir ao mundo! Aos sete meses de gestação, a influenciadora deixou a barriguinha à mostra ao sair de uma academia na região de Alphaville, em Barueri, nesta quarta-feira, 13.

Bastante ativa nas redes sociais, Graciele incluiu o tema maternidade em suas conversas diárias com os seguidores. Na tarde de quinta-feira, 7, durante um bate-papo descontraído com o público, a esposa de Zezé revelou que não consegue se reconhecer com o antigo físico sarado.

Por meio de seus stories no Instagram, a mamãe de primeira viagem contou que está amando a mudança em seu corpo. "Muito engraçado, né? Estava olhando umas fotos minhas antigas, magrinha, com o abdômen bonitinho, saradinha, malhada... eu não me enxergo desse jeito", brincou ela.

"Me acostumei tanto assim, barrigudinha, gravidinha, e estou me amando tanto assim que me olho antes e acho estranho", continuou Graciele Lacerda. Em seguida, a influenciadora explicou que, provavelmente, também mudará a percepção após o nascimento de Clara.

"Sei que quando voltar para o meu corpo vou olhar para as minhas fotos de grávida e achar estranho. Engraçado, né?!", analisou a famosa, por fim. Vale lembrar que a herdeira caçula do cantor sertanejo tem previsão para chegar ao mundo em janeiro de 2025.

Graciele Lacerda revela como está ficando o quarto de sua filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou um pouco do quarto de sua filha com o cantor, a bebê Clara, que nascerá em breve. na última segunda-feira, 11, a influenciadora digital postou uma foto da parede do cômodo e encantou ao mostrar o estilo do local.

A empresária do ramo da saúde compartilhou que um detalhe foi colocado nas paredes e deu para ver que ela escolheu cores claras e um toque de rosa. As molduras então deram um toque especial para o quarto que até então era usado no triplex em Alphaville, em São Paulo, pelos hóspedes.

"Boiserie instalado já começou a dar um ar de quarto da Clara", postou com carinhas de apaixonada ao ver que o espaço está ficando pronto para a chegada de sua bebê. Confira as fotos do quarto clicando aqui!