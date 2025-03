Paula Barbosa dá à luz Arthur, seu segundo filho com produtor musical Diego Dalia

Com exclusividade à CARAS Brasil, veja a primeira foto de Arthur, segundo filho da atriz Paula Barbosa

A atriz Paula Barbosa (38) deu à luz Arthur, seu segundo filho, fruto do casamento com o produtor musical Diego Dalia, na manhã desta sexta-feira, 26, em São Paulo. A artista, que interpretou a personagem Zefa no remake da novela das 9 Pantanal, já é mãe do pequeno Daniel (7).

Ela deu entrada na Maternidade Pro Matre em trabalho de parto por volta das 11h de hoje. O procedimento ocorreu dentro do esperado pela equipe médica. Mãe e filho passam bem, de acordo com informações exclusivas obtidas pela CARAS Brasil.

Arthur veio ao mundo pesando 3350kg e medindo 49,5 cm, após 38 semanas e 4 dias de gestação. A chegada limite do pequeno tinha data prevista para o início de abril.

O anúncio da gravidez ocorreu em outubro do ano passado. Barbosa já havia demonstrado desejo de viver a maternidade novamente, o que acabou se confirmando meses depois. Radiante, a mamãe duas vezes não escondeu a felicidade ao longo da gestação.

Paula é neta do autor de novelas Benedito Ruy Barbosa (93), que escreveu a primeira versão de Pantanal em 1990. Experiente com a maternidade, a primeira gravidez não foi fácil. Isso porque a atriz sofreu violência emocional no momento mais especial da vida de uma mulher.

"Estava com cinco para seis meses e tomei decisão de mudar a equipe médica. Tinha pesquisado sobre o parto humanizado e me apaixonei e quis mergulhar neste universo. Porém, tinha um médico que me tratava desde a adolescência. Era Deus no céu e ele na Terra. Tudo o que ele falava era lei para mim", relembrou.