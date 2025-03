Graciele mostra momento fofo entre a filha Clara e Wanessa Camargo

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda mostrou um momento fofo entre a filha Clara, de dois meses, com Wanessa Camargo

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 12, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo de sua filha Clara, de dois meses, fruto do seu relacionamento com Zezé Di Camargo, com a irmã Wanessa Camargo.

No vídeo publicado por Graciele, a cantora aparece conversando com a irmã caçula por meio de uma chamada de vídeo.

"Eu queria meu tete, dinda. Mas amei que você me ligou", escreveu Graciele, como se fosse a herdeira falando.

Ela está crescendo

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como a filha, Clara Lacerda Camargo, de dois meses, está crescendo. Na terça-feira, 11, a influenciadora digital postou uma montagem comparando a bebê no início e agora e provou que a herdeira está cada dia mais fofinha.

Usando um macacão branco, a caçula do sertanejo apareceu primeiramente com a peça mais larga e depois com a roupa mais justa. A mamãe então falou sobre a menina estar perdendo seus looks em poucas semanas.

Sendo amamentada apenas com leite materno, Clara exibiu seu crescimento. "Já estamos perdendo roupas", disse a empresária ao postar o registro encantador da garota.

Ainda nos últimos dias, a esposa do sertanejo mostrou que fez uma simpatia com a filha para ver se ela afastava um incômodo que a pequena estava sentindo. Graciele Lacerda ainda encantou ao postar um vídeo de Clara brincando.

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

