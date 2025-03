Leticia Cazarré faz desabafo sobre internações da filha na UTI: 'Exige'

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a saúde de sua filha, Maria Guilhermina

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a saúde de sua filha, Maria Guilhermina, de 2 anos, e as frequentes idas e vindas à UTI. A pequena, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, foi diagnosticada com cardiopatia congênita rara ao nascer.

Em seu perfil, ela compartilhou algumas fotos da filha na unidade médica e refletiu: "Uma vida inteira de idas e vindas à UTI. Como será que é pra ela? Só posso dizer sobre como é para mim: exige abandono, exige luta, exige oração, exige humildade, exige alegria, exige dedicação, exige esperança", iniciou ela na legenda da publicação.

"E, apesar de parecer tão difícil, de alguma maneira a gente consegue passar por tudo o que é necessário e ainda sorrir de verdade. Sorrir para os médicos. Sorrir para as enfermeiras. Sorrir para a filhinha no leito. Sorrir para a vida", complementou a influenciadora. Por fim, ela adicionou uma citação da Santa Teresinha do Menino Jesus: “O coração é meu, pode sofrer. O rosto é do irmão, deve sorrir.”

Vale lembrar que a filha de Juliano Cazarré nasceu com Anomalia de Ebstein, que é uma malformação congênita rara no coração. Ela ficou internada em seus primeiros meses de vida e passou por cirurgias. Hoje em dia, ela recebe cuidados médicos em casa e faz idas ao hospital para trocar os equipamentos ou quando tem alguma infecção.

Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

Veja a publicação de Leticia Cazarré: