Esposa de Luan Santana celebra os 3 meses da filha. Veja o tema

Filha de Luan Santana e Jade Magalhães, a bebê Serena completa 3 meses de vida e ganha uma festa de mêsversario temática

A família do cantor Luan Santana está em festa nesta sexta-feira, 28, por causa da celebração dos 3 meses de vida de Serena, filha dele com a influencer Jade Magalhães. Nas redes sociais, a mãe coruja falou sobre a data especial e o tema da festa de mêsversario.

Jade contou que escolheu o tema de Laços para a festa. Inclusive, ela encomendou um vestido com a estampa de laços e em tom de rosa claro para a filha usar durante o momento familiar.

Ao mostrar o look da bebê, ela também contou sobre a alegria de acompanhar de perto o crescimento da filha. "Hoje é um dia muito especial. Dia 28. A Serena está fazendo 3 meses. Está passando muito rápido, mas eu fico muito feliz e com o coração muito tranquilo por estar aproveitando cada fase dela todos os dias. A gente foi na pediatra essa semana e ela está tão grande, tão esperta e tão saudável”, declarou.

Doação

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Na segunda-feira, 17, a digital influencer mostrou que resolveu organizar o guarda-roupa da filha Serena, de dois meses, fruto do seu relacionamento com Luan Santana.

A famosa mostrou diversas roupas dobradas e contou que tem peças que a bebê nem chegou a usar. Jade ainda aproveitou o momento para dar uma dica para as novas mamães.

"Começando a semana nesse mood de organização e desapego, a gente começou a tirar várias roupinhas da Serena que não estão servindo mais. Esses macacões de tricot, uma dica inclusive, os bebês que vão nascer de janeiro até março, eu sugiro que vocês não comprem muitas peças porque a Serena usou muito pouco, alguns ela nem usou. O que vale a pena investir são os algodões, ela usou muito", disse ela.

