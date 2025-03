Wanessa Camargo surge em registro inédito com a irmã caçula, Clara

A cantora Wanessa Camargo dividiu um momento encantador com a irmã, Clara Lacerda Camargo, que completou três meses de vida

Filha da influenciadora digital Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, a pequena Clara Lacerda Camargo, completou três meses de vida nesta terça-feira, 25. Para comemorar a data especial, os papais corujas organizaram uma festa de mêsversário, que contou com presença da cantora Wanessa Camargo entre os convidados.

"Bora pra segunda etapa do dia: mesversário da Clarinha. Ai, que saudade", escreveu Wanessa, que compartilhou um vídeo 'batendo um papo' com a irmãzinha no colo. "Amores", ainda se declarou a cantora ao mostrar a bebê com ela e o pai. "É muito amor. Passei rapidinho pra ver a Clarinha", completou Wanessa, que estava há um mês sem ver a irmã.

Após marcar presença na festa, Wanessa Camargo esteve no Woman Awards Brasil 2025, na Assembleia Legislativa de São Paulo e arrasou no look para a ocasião.

Veja as irmãs juntas:

Wanessa Camargo, Clara e Zezé di Camargo - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o mesversário de Clara?

Para celebrar a data especial, o casal preparou uma festa com o tema do filme Pocahontas. A festa teve uma decoração inspirada na animação e doces personalizados. Além disso, a pequena apareceu usando a fantasia da personagem.

"Três meses da nossa princesa guerreira! Hoje, o mêsversário da Clara foi no clima da nossa Pocahontas, cheia de força, doçura. Que você cresça corajosa, livre e com o coração sempre conectado à natureza e ao amor! Te amamos, pequena grande força da nossa vida!", escreveu a mamãe coruja ao compartilhar detalhes da celebração.

Vale lembrar que o segundo mesversário da pequena também foi com o tema de princesa. Para a data especial, a mamãe escolheu a personagem da animação de Mulan. Já o primeiro mesversário de Clara contou com o tema da animação infantil Moana.

